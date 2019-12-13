Експерт спрогнозував два варіанти курсу гривні на наступний рік

У 2020 році гривня прождовжить зміцнення, проте до кінця року становитиме від 24 до 27 грн\$.

Про це повідомив експерт UkraineEconomic Outlook, макроекономіст Михайло Кухар під час IV щорічного оприлюднення Макроекономічних прогнозів на 2020-1 рік від Ukraine Economic Outlook, інформує БІЗНЕС.

Так, згідно із його прогнозом, курс долара до гривні до кінця 2019 року триматиметься на рівні - 24,00 грн\$. Проте, із початком 2020 року очікується два сценарії розвитку.

Згідно із першим прогнозом, після Нового року, гривня продовжить зміцнення, і в червня навіть становитиме 22,2 грн\$, до кінця року за таким прогнозом очікується її помірне зростання до 26,5 грн\$.

Згідно із сценарієм Б, гривня також у січні-лютому продовжить зміцнення, але вже із весни втратить позиції і до кінця року становитиме 27,7 грн\$.

Також експерт назвав чинники, які впливатимуть на розвиток сценаріїв. Для сценарію А, де гривня зміцнюєтьсяЮ необхідно збільшити експорт на 3%, отримати транш, корпоративні запозичення зменшити та зібльшити надходження від нерезедентів. Для розвитку гіршого сценарію, де курс зросте до 27,7 грн\$, експорт залишається на тому самому місці, Україна не отримує транш. Детальніше в інфографіці.

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Нагадаємо, JP Morgan погіршив прогноз зростання ВВП України до кінця року.