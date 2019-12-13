Нацкомісія з тарифів запропонувала свiй варiант ставок "зеленого" тарифу

Національна комiciя, що здiйснює держрегулювання у сферi енергетики та компослуг (НКРЕКП) не пiдтримує прописаний у законопроєктi №2543 сценарій реструктуризації "зеленого" тарифу і запропонувала свiй варiант.

Про це йдеться у листi НКРЕКП до Комiтету Верховної Ради з питань енергетики та паливно-комунальних послуг, який є у розпорядженнi ЕП, інформує БІЗНЕС.

"НКРЕКП пiдтримує необхiднiсть запровадження альтернативної моделi пiдтримки виробникiв з альтернативних джерел енергiї, але при цьому звертає увагу на проблематику, яка на сьогоднi складається для ОЕС України у зв'язку iз надмiрним розвитком сектору альтернативної електроенергетики як з фiнансового, так i з технiчного боку", – йдеться у листi.

Зокрема, Нацкомісія пропонує встановити "зелений" тариф:

для наземних сонячних електростанцiй, введених в експлуатацiю до 31.12.2020, у розмiрi 9 євроцентiв; для введених в експлуатацiю з 01.01.2020 до 31.12.2029 - 8 євроцентiв;

для дахових, СЕС, введених в експлуатацiю до 31.12.2020 - 10 євроцентiв; для введених в експлуатацiю з 01.01.2020 до 31.12.2029 - 9 євроцентiв;

для вiтроелектростанцiй, введених в експлуатацiю до 31.12.2019 - 8 євроцентiв; для ВЕС, введених в експлуатацiю з 01.01.2020 до 31.12.2029 - 7 євроцентiв;

для бiогазу/бiомаси - 11 євроцентiв;

для мiкро-мiнi-малих ТЕС - 11,63 євроцента;

Також НКРЕКП пропонує з 1 січня 2020 запровадити 100% вiдшкодування вартостi врегулювання небалансiв. Крiм цього, Комiсiя пропонує надати можливiсть iнвестору передати у власнiсть України об'єкти ВДЕ та отримати вiдшкодування понесених збиткiв.

У НКРЕКП переконані, що такi змiни дадуть можливiсть у 2020 роцi зменшити фiнансове навантаження на ДП "Гарантований покупець" на 14 млрд грн - до 28,5 млрд грн.

"Таким чином, НКРЕКП не пiдтримує запропонований законопроєкт як такий, що не призведе до вирiшення фiнансових та технiчних проблем, оскiльки запропонована альтернативна модель пiдтримки виробникiв з ВДЕ не дозволить зменшити величини "зелених" тарифiв та не зменшить тягар для конкурентоспроможностi української промисловостi, на яку безпосередньо впливає вартiсть електроенергiї, виробленої з ВДЕ", — йдеться у листi.

Крім того, запропонований нардепами сценарiй не підтримує і Мiнiстерство енергетики та захисту навколишнього середовища. "Результатом прийняття такого законопроекту стане необґрунтоване підвищення тарифів для кінцевих споживачів і відповідні негативні наслідки для економіки України або ж неможливість виконання зобов'язань перед інвесторами в поновлювану енергетику. Це не тільки створить проблеми на енергетичному ринку, а й припинить розвиток відновлюваної енергетики в Україні на довгі роки", — заявили в Мінекоенерго.

Там зазначили, що після різкого падіння в світі в 2018 році вартості сонячних панелей та іншого обладнання для ВДЕ, для України виникла потреба у перегляді в сторону зменшення "зеленого" тарифу. "Але цей процес, був значно затягнутий, в результаті цього за останній рік за завищеним тарифом в експлуатацію було введено більше 2,5 ГВт альтернативних потужностей", — зазначили у профільному відомстві.

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Коментуючи обсяг виплат по зеленому тарифу, в Мінекоенерго зазначили, що в наступному році споживачам необхідно буде заплатити за ВДЕ понад 42 млрд грн. У міністерствi заявили, що зі свого боку доклав усіх зусиль для пошуку компромісного рішення проблеми, і в кінцевому підсумку розробили пакет комплексних заходів, що передбачає як дії з боку держави, так і дії з боку інвесторів.

"У зв'язку з цим Мінекоенерго закликає народних депутатів не підтримувати законопроєкт № 2543, так як він суперечить стратегії і цілям розвитку енергетичного сектора. Відновлювана енергетика має великий потенціал в Україні, але вона повинна стати дешевою і доступною для кінцевих споживачів", – йдеться у заявi.

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