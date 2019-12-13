business head ads

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

13
Пт., груд.
23 Нові матеріали

Нацкомісія з тарифів запропонувала свiй варiант ставок "зеленого" тарифу

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Національна комiciя, що здiйснює держрегулювання у сферi енергетики та компослуг (НКРЕКП) не пiдтримує прописаний у законопроєктi №2543 сценарій реструктуризації "зеленого" тарифу і запропонувала свiй варiант.

Про це йдеться у листi НКРЕКП до Комiтету Верховної Ради з питань енергетики та паливно-комунальних послуг, який є у розпорядженнi ЕП, інформує БІЗНЕС.

"НКРЕКП пiдтримує необхiднiсть запровадження альтернативної моделi пiдтримки виробникiв з альтернативних джерел енергiї, але при цьому звертає увагу на проблематику, яка на сьогоднi складається для ОЕС України у зв'язку iз надмiрним розвитком сектору альтернативної електроенергетики як з фiнансового, так i з технiчного боку", – йдеться у листi.

Зокрема, Нацкомісія пропонує встановити "зелений" тариф:

  • для наземних сонячних електростанцiй, введених в експлуатацiю до 31.12.2020, у розмiрi 9 євроцентiв; для введених в експлуатацiю з 01.01.2020 до 31.12.2029 - 8 євроцентiв;
  • для дахових, СЕС, введених в експлуатацiю до 31.12.2020 - 10 євроцентiв; для введених в експлуатацiю з 01.01.2020 до 31.12.2029 - 9 євроцентiв;
  • для вiтроелектростанцiй, введених в експлуатацiю до 31.12.2019 - 8 євроцентiв; для ВЕС, введених в експлуатацiю з 01.01.2020 до 31.12.2029 - 7 євроцентiв;
  • для бiогазу/бiомаси - 11 євроцентiв;
  • для мiкро-мiнi-малих ТЕС - 11,63 євроцента;

Також НКРЕКП пропонує з 1 січня 2020 запровадити 100% вiдшкодування вартостi врегулювання небалансiв. Крiм цього, Комiсiя пропонує надати можливiсть iнвестору передати у власнiсть України об'єкти ВДЕ та отримати вiдшкодування понесених збиткiв.

У НКРЕКП переконані, що такi змiни дадуть можливiсть у 2020 роцi зменшити фiнансове навантаження на ДП "Гарантований покупець" на 14 млрд грн - до 28,5 млрд грн.

"Таким чином, НКРЕКП не пiдтримує запропонований законопроєкт як такий, що не призведе до вирiшення фiнансових та технiчних проблем, оскiльки запропонована альтернативна модель пiдтримки виробникiв з ВДЕ не дозволить зменшити величини "зелених" тарифiв та не зменшить тягар для конкурентоспроможностi української промисловостi, на яку безпосередньо впливає вартiсть електроенергiї, виробленої з ВДЕ", — йдеться у листi.

Крім того, запропонований нардепами сценарiй не підтримує і Мiнiстерство енергетики та захисту навколишнього середовища. "Результатом прийняття такого законопроекту стане необґрунтоване підвищення тарифів для кінцевих споживачів і відповідні негативні наслідки для економіки України або ж неможливість виконання зобов'язань перед інвесторами в поновлювану енергетику. Це не тільки створить проблеми на енергетичному ринку, а й припинить розвиток відновлюваної енергетики в Україні на довгі роки", — заявили в Мінекоенерго.

Там зазначили, що після різкого падіння в світі в 2018 році вартості сонячних панелей та іншого обладнання для ВДЕ, для України виникла потреба у перегляді в сторону зменшення "зеленого" тарифу. "Але цей процес, був значно затягнутий, в результаті цього за останній рік за завищеним тарифом в експлуатацію було введено більше 2,5 ГВт альтернативних потужностей", — зазначили у профільному відомстві.

Читайте також: 

Сонячні фінанси

Монополія на сонце

Коментуючи обсяг виплат по зеленому тарифу, в Мінекоенерго зазначили, що в наступному році споживачам необхідно буде заплатити за ВДЕ понад 42 млрд грн. У міністерствi заявили, що зі свого боку доклав усіх зусиль для пошуку компромісного рішення проблеми, і в кінцевому підсумку розробили пакет комплексних заходів, що передбачає як дії з боку держави, так і дії з боку інвесторів.

"У зв'язку з цим Мінекоенерго закликає народних депутатів не підтримувати законопроєкт № 2543, так як він суперечить стратегії і цілям розвитку енергетичного сектора. Відновлювана енергетика має великий потенціал в Україні, але вона повинна стати дешевою і доступною для кінцевих споживачів", – йдеться у заявi.

Нагадаємо:

зелений тариф НКРЕКП Мінекономенерго