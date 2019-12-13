Рада схвалила останній закон для запуску "промислового безвізу"

Верховна Рада ухвалила в другому читанні останній закон з переліку необхідних для початку перемовин з ЄС про укладання Угоди АСАА (Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів між Україною та Євросоюзом).

Законопроєкт №2172 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду" підтримали 277 народних обранців, інформує БІЗНЕС.

Документ змінює підходи в роботі органів ринкового нагляду та захищає невеликий бізнес, який торгує товарами. Тепер інспектори мають спочатку надавати рекомендації про усунення порушень, а штрафувати можуть лише за повторне порушення. При цьому не мають права штрафувати за формальні невеликі порушення, виймати будь-які документи на підприємстві, окрім тих, що стосуються встановлення ланцюга постачання продукції. Також підприємці можуть забути про безкінечні "поєднані" перевірки, коли бізнес можна було тримати в підвішеному стані місяцями та багато іншого.

"Навіщо нам взагалі потрібен цей "промисловий безвіз", адже в нас і так зростає експорт до ЄС"? — скажуть ті, хто не в темі. Так, експорт до ЄС зростає, і частка ЄС в загальному експорті України перевищила 42%. Але Україні треба збалансувати торгівлю, додавши до традиційно популярної в ЄС української харчової та аграрної продукції високотехнологічну промислову. Для цього і потрібен "промисловий безвіз" або ACAA", — заявили в Офісі ефективного регулювання.

Зазначається, що такі угоди укладались Європейським Союзом з країнами, які були кандидатами на членство в ЄС, та країнами Середземномор'я. Вони дали змогу продукції, що охоплювалась цими угодами, вільно пересуватися на внутрішньому ринку ЄС без додаткових процедур оцінки відповідності.

"Наразі наші підприємці мають проходити подвійну сертифікацію, і для них сертифікат відповідності в ЄС коштує дуже дорого – іноді більше, ніж виручка, яку отримує український виробник. Що далі? Далі Україна має запросити оціночну місію ЄС, яка зробить свої висновки щодо готовності нашої держави до приєднання до Угоди ACAA. Якщо оцінка буде позитивною, ми зможемо поступово, крок за кроком, розширювати перелік продукції для експорту в ЄС за спрощеною процедурою. В результаті української продукції в Євросоюзі стане більше, а конкурентоспроможність українських експортерів суттєво зросте", — пояснили в Офісі ефективного регулювання.

Нагадаємо:

У червні 2019 року Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10183 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського союзу в сфері технічного регулювання". Цей документ — одна з умов вирішення Єврокомісією питання щодо укладення з Україною угоди АСАА.

4 грудня прем’єрміністр України Олексій Гончарук обговорив з прем’єрміністром Швеції Стефаном Льовеном початок переговорів щодо укладання угоди ACAA.

Попередня оціночна місія ЄС, передбачена дорожньою картою для укладання ACAA, прибуде до України в першому кварталі 2020 року.

На початку грудня 2019 року бізнес закликав прискорити підписання угоди про "промисловий безвіз".

Довідка: Угода АСАА — це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат. Підписання АСАА передбачено Угодою про асоціацію України та ЄС.

За оцінками експертів, потенційно ця угода АСАА може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування. Наразі Україна виконала підготовчу роботу (гармонізація законодавства, інфраструктури якості та ринкового нагляду з нормами ЄС), що дозволяє укласти ACAA як мінімум у трьох секторах.