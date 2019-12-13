Нова митниця запрацювала на 20 хвилин швидше

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов стверджує, що робота митниці пришвидшилась на 20 хвилин з кожного оформлення.

Про це він повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Результати роботи команди митниці за 3 місяці. Мінус 20 хвилин з кожного оформлення - це десятки тисяч зекономлених людиногодин. Розумію, що це усереднена статистика, когось оформлюють за 10 хв, а когось 2 дні, але прогрес очевидний", – написав Нефьодов.

Нагадаємо, з 8 грудня оновлена Державна митна служба офіційно розпочала роботу.