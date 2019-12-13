Маркарова не виключає, що РРО для ФОПів можуть бути платними

Через рік для готівкових розрахунків підприємцям потрібно буде ввести РРО (реєстратори розрахункових операцій), які можуть бути платними.
Про це в інтерв'ю НВ Бізнес розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, інфомрує БІЗНЕС.
За словами Маркарової, програма РРО буде безкоштовною. "Буде безкоштовна програма на сервері ДПС, у неї буде відкритий API, який будь-хто може використовувати. І будуть додатки, створені на цій базі. На сьогоднішній день ДПС тестує розробки. Буде 50 релевантних, так буде 50", — поділилася вона.
Проте міністр зазначила, що можуть бути і платні варіанти програми РРО.
Читайте також:
Рано чи пізно ми прийдемо до загальної фіскалізації, але не зараз
Експерти пояснили, чого варто очікувати бізнесу від впровадження програмних РРО
"Вона викладена на сайті ДПС і має відкритий API. Однозначно, хтось розробить мобільні додатки з додатковими можливостями, і деякі з них будуть платними. Це як подача податкової звітності - можна це робити через кабінет платника податків на веб-сайті ДПС безкоштовно, можна через спеціальний сервіс, а можна — через мобільний додаток свого банку. Зазвичай плата за продукт передбачає його додаткову зручність, і це нормально, але безкоштовний доступ обов’язково повинен існувати", — пояснила Маркарова.
Нагадаємо:
- 29 серпня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг: № 1053 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг".
-
Члени Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду внести зміни у законопроєкт №1073.
-
10 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1073 про "кешбек", який передбачає механізм компенсації покупцеві вартості покупки дорожче 100 грн в разі виявлення порушення при проведенні розрахункової операції.
- 7 жовтня українські підприємці влаштували акції протесту в низці регіонів країни проти законопроєктів №1053-1 та №1073.
- 15 жовтня підприємці під Офісом президента провели акцію "За вето законопроєктів №1053-1, 1073 проти знищення єдиної системи оподаткування.
- В Асоціації платників податків пояснили, що означатиме для бізнесу перехід на РРО