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Маркарова не виключає, що РРО для ФОПів можуть бути платними

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Через рік для готівкових розрахунків підприємцям потрібно буде ввести РРО (реєстратори розрахункових операцій), які можуть бути платними.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, інфомрує БІЗНЕС.

За словами Маркарової, програма РРО буде безкоштовною. "Буде безкоштовна програма на сервері ДПС, у неї буде відкритий API, який будь-хто може використовувати. І будуть додатки, створені на цій базі. На сьогоднішній день ДПС тестує розробки. Буде 50 релевантних, так буде 50", — поділилася вона.

Проте міністр зазначила, що можуть бути і платні варіанти програми РРО.

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"Вона викладена на сайті ДПС і має відкритий API. Однозначно, хтось розробить мобільні додатки з додатковими можливостями, і деякі з них будуть платними. Це як подача податкової звітності - можна це робити через кабінет платника податків на веб-сайті ДПС безкоштовно, можна через спеціальний сервіс, а можна — через мобільний додаток свого банку. Зазвичай плата за продукт передбачає його додаткову зручність, і це нормально, але безкоштовний доступ обов’язково повинен існувати", — пояснила Маркарова.

Нагадаємо:

ФОП Оксана Маркарова РРО