Україна готує до концесії ще чотири порти

Міністерство інфраструктури України планує розпочати підготовку до концесії ще чотирьох морських портів в 2020 році.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу відомства.
За його словами, для підготовки до концесії в 2020 році попередньо відібрані морські порти "Маріуполь", "Бердянськ", "Чорноморськ", а також частина Одеського морпорту. "Природно, це тільки початок. Ми будемо все далі просувати модель концесії в інші порти", — наголосив міністр.
Криклій також повідомив, що у січні 2020 року планується оголошення переможців у концесійних конкурсах у портах "Ольвія" та "Херсон".
Нагадаємо:
- 14 серпня 2019 року Кабінет міністрів України затвердив умови і початок концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон".
- 12 вересня Мінінфраструктури оголосило початок проведення конкурсів на концесію морських портів "Ольвія" (Миколаїв) та "Херсон".
- 3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє передачу держмайна у концесію.
- 29 жовтня інвестори з Китаю, Катару і Сінгапуру зацікавилися концесією двох українських портів.
- На концесію морпорту "Херсон" претендують чотири приватних компанії.
Довідка: Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.