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Україна готує до концесії ще чотири порти

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Міністерство інфраструктури України планує розпочати підготовку до концесії ще чотирьох морських портів в 2020 році.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу відомства.

За його словами, для підготовки до концесії в 2020 році попередньо відібрані морські порти "Маріуполь", "Бердянськ", "Чорноморськ", а також частина Одеського морпорту. "Природно, це тільки початок. Ми будемо все далі просувати модель концесії в інші порти", — наголосив міністр.

Криклій також повідомив, що у січні 2020 року планується оголошення переможців  у концесійних конкурсах у портах "Ольвія" та "Херсон".

Нагадаємо:

Довідка: Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

Морські порти Концесія