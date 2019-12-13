Портфельна компанія інвестфонду Хомутинніка стала "єдинорогом"

В результаті чергового раунду фінансування, одна з портфельних компаній інвестфонду Віталія Хомутинніка – Wefox Group стала "єдинорогом", вартість якої склала $1,65 млрд.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на РБК-Україна.

Кошти підуть на глобальне розширення компанії. Інвесторами виступили Merian Chrysalis, Samsung Catalyst Fund, Mundi Ventures і діючі інвестори

Згідно з інформацією Crunchbase, інвестором на більш ранніх стадіях інвестування був Cascade Investment Fund, заснований Віталієм Хомутинніком.

З моменту заснування в 2015 році Wefox Group збільшила обсяг продажів до більш ніж $100 млн, сьогодні в компанії працюють понад 400 співробітників, які обслуговують півмільйона клієнтів в 6 країнах, включаючи Німеччину, Австрію та Іспанію.

Берлінський іншуртех-стартап Wefox Group сьогодні є лідером серед європейських іншуртех-компаній і представлена двома бізнесами: онлайн-платформою для страхових брокерів і ONE - digital страхова компанія в Європі.

Нагадаємо, український стартап залучив $90 млн інвестицій і став "єдинорогом".