В уряді презентували е-кабінет забудовника

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд зробив перший крок до знищення корупції в будівельній сфері. Впроваджуємо електронний кабінет забудовника. Це – повністю автоматизовані послуги, які надаються миттєво і без участі чиновника. Наша команда робить усе, щоб в країні зникла корупція. І чим швидше переведемо державу в смартфон, тим менше буде корупції на побутовому рівні, а сервіси стануть якісніші”, - зазначає прем’єрміністр Олексій Гончарук.

Запуск е-кабінету відбуватиметься в кілька етапів. На першому передбачено надання послуг з отримання документів для будівель класу наслідків СС1, а це житлові та промислові будівлі (до чотирьох поверхів), а також – об’єкти лінійної інфраструктури і навіть дороги. Це стосуватимуться всіх етапів будівництва: підготовчих та будівельних робіт, а також – прийняття будівлі в експлуатацію.

На наступному етапі, вже за декілька місяців будуть доступними онлайн-послуги також стосовно об’єктів, що за класом належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Інформація в е-кабінеті буде перевірятися автоматично, у тому числі – щодо права власності на ділянку та її цільове призначення, параметрів відповідності об’єкту до СС1: квадратура, кількість поверхів тощо.

"Ми зробили автоматичну послугу без чиновника взагалі. Людина більше не бере в цьому участі. Мета нашого уряду - зробити всі послуги такими. Цифрова трансформація та ІТ-інструменти - це всього-на-всього технології, але найважливіше — це розуміти суть самої послуги. Ми працюємо на результат і щоб він був ефективним", – коментує віцепрем’єрміністр Михайло Федоров.

Онлайн-сервіс доступний на порталі ДАБІ за лінком. Послуга стане доступною з 24 грудня.

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