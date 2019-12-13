"Експортуй або помри!": Український бізнес закликають виходити на ринки Перської затоки

Україні необхідно продовжувати роботу над диверсифікацією експорту — і за товарною структурою, і за географією ринків збуту. Дуже привабливими у цьому плані є країни Перської затоки, одні з найзаможніших за ВВП на душу населення та одні з найбільших нетто-імпортерів продовольства.

Про це йшлося в рамках дискусії "Експорт української продукції напередодні EXPO 2020: досвід, проблеми та виклики", яка відбулася 12 грудня за ініціативи Українського Бізнес Хабу в Арабському світі та медіапідтримки журналу БІЗНЕС.

Восени наступного року у м. Дубай (ОАЕ) відбудеться всесвітня виставка EXPO 2020, де Україні надали площу для цільго павільйону. Там вітчизняні представники бізнесу зможуть представити свої напрацювання, провести переговори, познайомитися з потрібними їм людьми.

"Українському бізнесу є що запропонувати. І це не тільки зернові чи олійні. Проте Україні ще доведеться поборотися за ці ринки, відвоювати їх у конкурентів, оскільки Україну як виробника продовольства ще недостатньо добре знають. Тож наше завдання на EXPO 2020 у Дубаї — зробити усе можливе, щоб сподобатися тамтешнім споживачам, познайомити себе із ними, запам’ятатися їм з гарного боку", — наголосила директор департаменту взаємодії з експортерами та просування експорту Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Аліна Шишкіна.

У свою чергу, в.о. міністра аграрної політики та продовольства України (2019 р.) Ольга Трофімцева зазначила, що найбільшим викликом є те, що і в Саудівській Аравії, і в ОАЕ Україну все ще сприймають дуже обережно як ділового партнера в галузі АПК.

"Про нас досить мало знають, хоча українські виробники вже активні в регіоні певний час. Але нам не вистачає поки що системності і "довгого дихання" в роботі з даними ринками. Україні та її експортерам треба зараз прикласти зусилля для побудови своєї репутації як надійного постачальника тієї чи іншої продукції. А це може зайняти декілька років", — вважає Трофімцева.

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Україна на EXPO 2020

Та попри це, учасники зустрічі вважають, що українському бізнесу є, що показати на всесвітній виставці. "Ми вже зараз розробляємо продукти, котрі забезпечать майбутнє країн, котрі позбавлені можливості власного виробництва продуктів харчування. На EXPO 2020 буде можливість не просто показати свої напрацювання найзаможнішим споживачам світу, а й створити репутаційні переваги для себе особисто та для нашої країни загалом", — зазначив засновник конструкторського бюро IDA, автор проєкту Smart Oasis Олексій Приходько.

З одного боку, на цьому ринку зростає чисельність населення, з іншого — активно збільшується ВВП. Тож сума грошей, яку пересічний споживач регіону витрачатиме на продукти харчування, теж зростатиме.

Найбільший торговий партнер України серед країн Перської затоки в сфері АПК — Саудівська Аравія, яка імпортувала харчових продуктів за 9 місяців поточного року на $354 млн ($589 млн у 2018 році, що на 64% більше, ніж у 2017 році), ОАЕ, Оман і Катар.

"Експортуй або помри! Сьогодні тільки той, хто експортує свою продукцію, хто представлений широкому світовому загалу – успішний. Українському бізнесу потрібно й далі розвивати експорт. На EXPO 2020 буде така можливість. Там ми плануємо активно продавати, а не говорити, що це може мати місце, якщо ви в нас повірите. Український бізнес буде продавати готові продукти та рішення", — підсумував керівник проєкту Ukraine Business Hub in GCC Святослав Дубина.

Нагадаємо, у Мінекономіки закликали бізнес та бізнес-асоціації долучитися до формування програми українського павільйону на виставці EXPO 2020.

Довідка: Всесвітня виставка EXPO 2020 наступного року пройде у м. Дубай (ОАЕ), відкриється 20 жовтня 2020 року і триватиме 180 днів. Її відвідають близько 28 млн цільових візитерів-бізнесменів та потенційних покупців.

Для українського павільйону організатори виставки відвели ділянку площею 1500 кв. м. Сусідами України будуть Велика Британія і Монако.