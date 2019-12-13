Підсумки "Чорної п’ятниці": Що найчастіше купували українці

"Чорна п’ятниця" в 2019 році на 29% перевищила обсяги продажів аналогічного періоду 2018 року.

Про це свідчать дані дослідження Point of Sales Tracking GfK Ukraine, інформує БІЗНЕС із посиланням на rau.ua

Під час тижня "Чорної п’ятниці"(з 25 листопада по 1 грудня) цього року обсяг продажів побутової техніки і електроніки в Україні став найбільшим за весь період проведення цього щотижневого дослідження – 3,4 млрд грн – і перевищив обсяги попереднього тижня на 234%. У минулому році ця різниця становила 144%.

Зазначається, що "Чорна п’ятниця" в 2019 році на 29% перевищила обсяги продажів аналогічного періоду 2018 року, і в 3,3 рази перевищила продаж середнього тижня в 2019-му (оцінюється середнє значення за 1-47 тижні).

У топ-3 найбільш купованих товарів з цього сегмента увійшли: телевізори, пилососи та холодильники. Так, в порівнянні з попереднім тижнем телевізорів в тиждень "Чорної п’ятниці" було продано на 455% більше і на 52% більше, ніж рік тому. Пилососів було продано на 79%, а холодильників – на 22% більше, ніж рік тому.

Все активніше купують українці і за кордоном. Так, за даними сервісу доставки з зарубіжних онлайн-магазинів NP Shopping кількість зареєстрованих відправлень протягом п’яти днів після акції в 2019 році зросло на 36% в порівнянні з 2018 роком. А якщо порівнювати зі звичайними днями листопада, то кількість зареєстрованих посилок після розпродажів зросла на 78%. При цьому максимальна кількість зареєстрованих посилок в самий піковий день збільшилася на 33%. Найбільш затребувані магазини: Amazon, eBay, 6pm, Victoria’s secret, Carter’s, категорії товарів – електроніка, одяг, косметика і дитячі товари.

Згідно з повідомленням пресслужби "Нова пошта", зростання доставок в період "Чорної п’ятниці" склало 26% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Пік кількості оформлених експрес-накладних припав на понеділок, коли українські інтернет-магазини підготували більшість замовлень до відправки – в нашій системі було зареєстровано понад 1 млн посилок і вантажів за день”, – коментує директор "Нова пошта" Олександр Бульба.

Найпопулярніші категорії товарів: техніка та електроніка, одяг, дитячі товари і косметика.

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