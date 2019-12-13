Уряд і тютюновиробники підписали меморандум. Про що домовилися (ОНОВЛЕНО)

Кабінет міністрів підписав Меморандум про взаєморозуміння між представниками тютюнової індустрії.
Відповідний документ сторони підписали 12 грудня, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Меморандум від уряду підписав глава Мінекономіки Тимофій Милованов та найбільші виробники тютюнових виробів, які працюють в Україні: British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris.
"Підписання сьогоднішнього Меморандуму — важливий крок для розвитку чесної конкуренції на ринку. Очікуємо, що завдяки підписаному документу ми створимо рівні правила гри на ринку, будемо протидіяти незаконній торгівлі та ухиленню від сплати податків", — сказав Милованов.
У документі, зокрема, йдеться про наміри обговорення змін в методології адміністрування 5% податку з роздрібного продажу тютюновими виробами, розробку пропозицій щодо ліцензійних умов для здійснення оптової торгівлі тютюновими виробами, впровадження системи відстеження переміщення тютюнових виробів.
Найближчим часом Кабмін разом із представниками тютюнової індустрії створять робочу групу для напрацювання інструментів реалізації положень Меморандуму.
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За словами топ-менеджерів індустрії, перші здобутки від стратегічної і конструктивної позиції сторін, можна буде спостерігати вже за рік. Йдеться про збільшення надходжень до бюджету і прогнозований розвиток тютюнової галузі.
"Європейська Бізнес Асоціація вітає даний Меморандум та сподівається на подальшу взаємодію задля забезпечення рівних правил гри, в цілому, для бізнесу...Сподіваємося на виконання усіх домовленостей, що були досягнуті сторонами", — заявили компанії-члени ЄБА.
Нагадаємо:
- 3 жовтня Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики поспішно підтримав внесену до законопроєкту №1049 поправку №8, яка не пов’язана із темою документу і фактично позбавляє підприємства тютюнової галузі права самостійно визначати ціни на тютюнові вироби, а також вводить примусовий порядок розподілу доходів від реалізації тютюнових виробів між учасниками ринку.
- 4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1049 у другому читанні та в цілому.
- 4 жовтня Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом вилучити із законопроєкту №1049 "тютюнову" правку. Також з відповідним зверненням до президента звернулася ЄБА.
- 9 жовтня керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні заявили про можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.
- 18 жовтня British American Tobacco зупинила фабрику у Прилуках.
- 23 жовтня Кабінет міністів під час зустрічі з тютюновими компаніями підтримав скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив з найбільшими тютюновими компаніями скандальну поправку. Вже згодом тютюновиробники заявили про відновлення виробництва.
- Прем`єрміністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд закріпив у меморандумі з тютюновиробниками правила чесної гри.