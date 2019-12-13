Уряд і тютюновиробники підписали меморандум. Про що домовилися (ОНОВЛЕНО)

Відповідний документ сторони підписали 12 грудня, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Меморандум від уряду підписав глава Мінекономіки Тимофій Милованов та найбільші виробники тютюнових виробів, які працюють в Україні: British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris.

"Підписання сьогоднішнього Меморандуму — важливий крок для розвитку чесної конкуренції на ринку. Очікуємо, що завдяки підписаному документу ми створимо рівні правила гри на ринку, будемо протидіяти незаконній торгівлі та ухиленню від сплати податків", — сказав Милованов.

У документі, зокрема, йдеться про наміри обговорення змін в методології адміністрування 5% податку з роздрібного продажу тютюновими виробами, розробку пропозицій щодо ліцензійних умов для здійснення оптової торгівлі тютюновими виробами, впровадження системи відстеження переміщення тютюнових виробів.

Найближчим часом Кабмін разом із представниками тютюнової індустрії створять робочу групу для напрацювання інструментів реалізації положень Меморандуму.

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За словами топ-менеджерів індустрії, перші здобутки від стратегічної і конструктивної позиції сторін, можна буде спостерігати вже за рік. Йдеться про збільшення надходжень до бюджету і прогнозований розвиток тютюнової галузі.

"Європейська Бізнес Асоціація вітає даний Меморандум та сподівається на подальшу взаємодію задля забезпечення рівних правил гри, в цілому, для бізнесу...Сподіваємося на виконання усіх домовленостей, що були досягнуті сторонами", — заявили компанії-члени ЄБА.

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