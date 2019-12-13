Президент ініціює створення Фонду розвитку підприємництва

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді внести зміни до державного бюджету на 2020 рік і створити Фонд розвитку підприємництва на 2 млрд грн за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Це передбачено законопроєктом №2589, який глава держави вніс до парламенту 12 грудня, інформує БІЗНЕС.

"Законопроєктом пропонується збільшити надходження до спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів ФГВФО та передбачити Міністерству фінансів України видатки у відповідних обсягах за новою бюджетною програмою "Фонд розвитку підприємництва", —йдеться в пояснювальній записці.

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Так, видатки держбюджету замість 1,182 трлн грн пропонується збільшити до 1,184 трлн грн. "У 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах, — зазначається в документі.

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