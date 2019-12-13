Президент ініціює створення Фонду розвитку підприємництва

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді внести зміни до державного бюджету на 2020 рік і створити Фонд розвитку підприємництва на 2 млрд грн за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Це передбачено законопроєктом №2589, який глава держави вніс до парламенту 12 грудня, інформує БІЗНЕС.
"Законопроєктом пропонується збільшити надходження до спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів ФГВФО та передбачити Міністерству фінансів України видатки у відповідних обсягах за новою бюджетною програмою "Фонд розвитку підприємництва", —йдеться в пояснювальній записці.
Читайте також:
The Детектор: Що робить влада для бізнесу
Так, видатки держбюджету замість 1,182 трлн грн пропонується збільшити до 1,184 трлн грн. "У 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах, — зазначається в документі.
Нагадаємо:
- 3 грудня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми "Повертайся та залишайся", яка має на меті повернути українців з-за кордону. Першим кроком у реалізації цієї програми буде надання українцям доступних кредитів на власну справу. Вона запрацює з 1 лютого 2020 року.
- 11 грудня Кабмін визначив Німецько-український фонд майданчиком для програми кредитування бізнесу.