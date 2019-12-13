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13
Пт., груд.
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"Ми готові відійти в сторону": "Інтергал-Буд" звернувся до вкладників "Укрбуду"

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Компанія "Інтергал-Буд" заявляє, що готова добудувати комплекси "Укрбуду" тому, щоб врятувати ринок від серйозного удару.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу компанії.

"Інтергал-Буд" абсолютно не бореться за право добудувати комплекси "Укрбуд". Тому що:
• Цей проєкт для нас низькорентабельний, вимагає відволікання величезної кількості фінансових і людських ресурсів від реалізації власних проєктів, яких в "Інтергал-Буду" і так достатньо. Як тих, що вже будуються, так і в перспективному портфелі.
• Цю ініціативу саме в такому форматі — всі комплекси "Укрбуду" ми готові підтримати виключно тому, що неминуче банкрутство компанії, яка позиціонувала себе як "лідер ринку", "державна", завдасть серйозного удару по всьому ринку, навіть по великих і надійних його учасникам. Ми вважаємо за необхідне відреагувати на заклик і взяти на себе відповідальність, якщо "Укрбуд" забезпечить підтримку держави в цьому питанні", — йдеться в заяві "Інтергал-Буду".

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У компанії наголошують, що, в першу чергу, непокояться про 40 тисяч людей, "які неминуче постраждають через цю ситуацію". "Нехай саме вони — реальні покупці "Укрбуду" скажуть, як правильно і чесно поступити? Дати можливість деяким бажаючим девелоперам / портфельним інвесторам ринку заробити на рентабельних і безпроблемних 8 майданчиках "Укрбуду", або все ж добудувати всі об'єкти компанії і передати постраждалим куплені квартири. Ми готові відійти в сторону, якщо покупці "Укрбуду" бачать інше рішення цієї проблеми і не готові прийняти "Інтергал-Буд" як нового інвестора", — заявляє забудовник.

Крім того, компанія зазначає, що існуючі в дозвільній системі застарілі норми, заборони і застереження дозволяють роками не видавати документи забудовникам, і вони є годівницею для чиновників і бюрократів. "У випадку з об'єктами "Укрбуду", багато хто з яких вже побудовані, а квартири в них —продані, необхідна гарантія того, що документацію, якої не можна буде дооформити і ввести об'єкти в експлуатацію, не ризикуючи застрягти на роки в дозвільних інстанціях", — кажуть в "Інтергал-Буді".

Як зазначається, у зв'язку з невиконанням "Укрбудом" своїх зобов'язань багато державних землекористувачі, в тому числі Міністерство оборони, ініціювали розірвання договорів з корпорацією і повернення земельних ділянок. Також ведуться слідчі дії, через які деякі будівельні майданчики під арештом або заблоковані.

"У цій ситуації правильно і справедливо заморозити всі об'єкти років на 5 до з'ясування обставин. Але є "нюанс" — 40 тисяч людей, які не побачать ні своїх квартир, ні проінвестованих в будівництва грошей. Тому, оцінюючи цю ситуацію, "диванним експертам" варто враховувати масштаби проблеми і кількість постраждалих. Криза не може бути врегульована у порядку стандартних процедур. Це завжди певні поступки і послаблення, які обумовлені ризиками і розмірами можливих збитків. А в даному випадку, йдеться не просто про вкрадені гроші, а про тисячі людей, які можуть залишитися на вулиці" — йдеться в заяві.

Нагадаємо:

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