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13
Пт., груд.
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"Київміськбуд" запевняє, що добудує житлові комплекси "Укрбуду"

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Холдингова компанія "Київміськбуд" бере на себе зобов’язання підхопити об’єкти "Укрбуду" з метою їх добудови та подальшої передачі інвесторам.

Про це повідомили в пресслужбі КМБ, інформує БІЗНЕС.

"Основна частина переговорного процесу з компанією "Укрбуд" та представниками її нових інвесторів щодо добудови незавершених житлових будинків виявилась успішною. Відповідно до неї, "Київміськбуд" бере на себе зобов’язання підхопити об’єкти "Укрбуду" з метою їх добудови та подальшої передачі інвесторам", – заявили в  "Київміськбуді".

Наголошується, що компанії мають пройти складний юридичний та технічний шлях щодо передачі об’єктів та укладених правочинів. 

"Київміськбуд" робитиме усе можливе, щоб пришвидшити процес. Запевняємо інвесторів: ваше житло буде добудоване, а квартири – передані власникам", – заявили в КМБ.

Нагадаємо, Зеленський гарантує, що об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд".

Основним акціонером ПАТ "ХК "Київміськбуд" є Київська міська державна адміністрація (80% акцій). За 2018 рік товариство отримало 27,663 млн грн чистого прибутку.

Укрбуд Київміськбуд