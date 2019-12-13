"Київміськбуд" запевняє, що добудує житлові комплекси "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" бере на себе зобов’язання підхопити об’єкти "Укрбуду" з метою їх добудови та подальшої передачі інвесторам.

Про це повідомили в пресслужбі КМБ, інформує БІЗНЕС.

"Основна частина переговорного процесу з компанією "Укрбуд" та представниками її нових інвесторів щодо добудови незавершених житлових будинків виявилась успішною. Відповідно до неї, "Київміськбуд" бере на себе зобов’язання підхопити об’єкти "Укрбуду" з метою їх добудови та подальшої передачі інвесторам", – заявили в "Київміськбуді".

Наголошується, що компанії мають пройти складний юридичний та технічний шлях щодо передачі об’єктів та укладених правочинів.

"Київміськбуд" робитиме усе можливе, щоб пришвидшити процес. Запевняємо інвесторів: ваше житло буде добудоване, а квартири – передані власникам", – заявили в КМБ.

Нагадаємо, Зеленський гарантує, що об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд".

Основним акціонером ПАТ "ХК "Київміськбуд" є Київська міська державна адміністрація (80% акцій). За 2018 рік товариство отримало 27,663 млн грн чистого прибутку.