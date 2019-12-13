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13
Пт., груд.
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На земельних аукціонах ProZorro встановлять 30% запобіжник з гарантійних платежів

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У межах системи ProZorro вводиться запобіжник із гарантійних платежів на рівні 30%.

Про це розповів уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко в інтерв'ю для AgroPolit, інформує БІЗНЕС.

"У межах системи ProZorro, зважаючи на попередні випадки зловживання, вводиться запобіжник із гарантійних платежів на рівні 30% (якщо гравець зірвав торги, кошти не повертаються)", – сказав він.

Також Лещенко повідомив, що юридична особа, яка зірвала торги, не допускається до аукціону; участь в аукціоні мають брати ті юрособи, які працюють у відповідному регіоні (зараз це питання дискутується). Інакше кажучи, в аукціоні беруть участь ті компанії, які працюють в області й будуть торгуватися на аукціоні, а не якась там компанія з іншої області, яка може зманіпулювати і зірвати торги.

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"Ми зараз це питання обговорюємо щодо участі. Щоб у компанії була прив'язка до території. Де працюєш, там і береш участь в аукціонах, а не так – виграв аукціон, здав землю в оренду і не маєш жодного уявлення про соціальну складову та розвиток тієї території, де розташовані угіддя. Зараз ми обговорюємо цю норму, – заявив Лещенко.

Нагадаємо:

 

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