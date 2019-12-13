На земельних аукціонах ProZorro встановлять 30% запобіжник з гарантійних платежів

У межах системи ProZorro вводиться запобіжник із гарантійних платежів на рівні 30%.
Про це розповів уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко в інтерв'ю для AgroPolit, інформує БІЗНЕС.
"У межах системи ProZorro, зважаючи на попередні випадки зловживання, вводиться запобіжник із гарантійних платежів на рівні 30% (якщо гравець зірвав торги, кошти не повертаються)", – сказав він.
Також Лещенко повідомив, що юридична особа, яка зірвала торги, не допускається до аукціону; участь в аукціоні мають брати ті юрособи, які працюють у відповідному регіоні (зараз це питання дискутується). Інакше кажучи, в аукціоні беруть участь ті компанії, які працюють в області й будуть торгуватися на аукціоні, а не якась там компанія з іншої області, яка може зманіпулювати і зірвати торги.
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"Ми зараз це питання обговорюємо щодо участі. Щоб у компанії була прив'язка до території. Де працюєш, там і береш участь в аукціонах, а не так – виграв аукціон, здав землю в оренду і не маєш жодного уявлення про соціальну складову та розвиток тієї території, де розташовані угіддя. Зараз ми обговорюємо цю норму, – заявив Лещенко.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
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13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
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Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
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У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.