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13
Пт., груд.
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Україна, Грузія, Азербайджан та Молдова домовилися про митну співпрацю

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Голова Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов підписав із  митними колегами з країн ГУАМ - Грузії, Азербайджану та Молдови 2 протоколи про співпрацю.

Про це він повідомив у своєму Facebook, інформує БІЗНЕС.

"У наших країн багато спільного і дуже плідна митна співпраця - і попереднє інформування про товари, і спільний контроль на деяких пунктах пропуску, і успішний обмін митною інформацією. Підписали сьогодні із колегами 2 протоколи про наміри - щодо взаємного визнання авторизованих операторів та щодо використання блокчейн технологій для перевірки сертифікатів походження товарів", – повідомив очільник митниці.

Також Нефьодов зазначив, що співпрацю планують поглиблювати. 

"З Молдовою запустити нову платформу для інформаційного обміну та спільно розбудувати NCTS, з Азербайджаном та Грузією поговорити про їхній  досвід використання скануючих систем NucTech, з Азербайджаном обговорити перспективи приєднання до платформи TradeLens по обміну інформацією про контейнерні перевезення, а з Грузією працювати над трансшипментом, в рамках якого місяць назад перший корабель прийшов в порт Південний (це коли приходить великий корабель, розвантажується, за пару годин завантажується менший корабель і йде далі)", – розповів він.

Нагадаэмо, з 8 грудня Нова митниця офіційно розпочала роботу.

 

митниця Максим Нефьодов протоколи