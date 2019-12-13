Україна, Грузія, Азербайджан та Молдова домовилися про митну співпрацю

Про це він повідомив у своєму Facebook, інформує БІЗНЕС.

"У наших країн багато спільного і дуже плідна митна співпраця - і попереднє інформування про товари, і спільний контроль на деяких пунктах пропуску, і успішний обмін митною інформацією. Підписали сьогодні із колегами 2 протоколи про наміри - щодо взаємного визнання авторизованих операторів та щодо використання блокчейн технологій для перевірки сертифікатів походження товарів", – повідомив очільник митниці.

Також Нефьодов зазначив, що співпрацю планують поглиблювати.

"З Молдовою запустити нову платформу для інформаційного обміну та спільно розбудувати NCTS, з Азербайджаном та Грузією поговорити про їхній досвід використання скануючих систем NucTech, з Азербайджаном обговорити перспективи приєднання до платформи TradeLens по обміну інформацією про контейнерні перевезення, а з Грузією працювати над трансшипментом, в рамках якого місяць назад перший корабель прийшов в порт Південний (це коли приходить великий корабель, розвантажується, за пару годин завантажується менший корабель і йде далі)", – розповів він.

Нагадаэмо, з 8 грудня Нова митниця офіційно розпочала роботу.