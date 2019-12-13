АМКУ дозволив Хмельницькому викупити частку в ТРЦ Ocean Plaza  

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив бізнесмену, співінвестору БІЗНЕС 100 Василю Хмельницькому опосередковано через UPD Holdings Limited купити акції компанії "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу АМКУ.

Зазначається, що компанія "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd" є власником:

ТРЦ "Ocean Plaza", торговельні площі якого (через ТОВ "Інвестиційний Союз Либідь") здаються в оренду в межах міста Києва;

ПВЦ "Радмір Експохол", торговельні площі якого (через ТОВ "Алакріті") здаються в оренду в межах міста Харкова.

"Враховуючи, що покупець, з урахуванням відносин контролю, не здійснює діяльності з надання в оренду комерційної нерухомості в межах міст Київ та Харків, концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України", — зазначили в Комітеті.

Нагадаємо:

Наприкінці листопада 2019 року в АМКУ повідомили, що компанія UPD Holdings Limited українського бізнесмена Василя Хмельницького планує придбати більше 25% акцій кіпрської Ocean Plaza Project Ltd.

Бізнесмен Василь Хмельницький підтвердив, що купує 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza.

Довідка: ТРЦ Ocean Plaza відкрили у 2012 році з інвестиціями в $ 300 млн. Загальна площа складає 165 тис. кв. метрів. Формальний власник – "Інвестиційний союз Либідь", створений в 2009 році. Станом на 16 жовтня кінцевим бенефіціаром вважається кіпрська компанія Ocean Plaza Project Ltd.