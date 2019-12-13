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13
Пт., груд.
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АМКУ дозволив Хмельницькому викупити частку в ТРЦ Ocean Plaza  

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив бізнесмену, співінвестору БІЗНЕС 100 Василю Хмельницькому опосередковано через UPD Holdings Limited купити акції компанії "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління компанії.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу АМКУ.

Зазначається, що компанія "Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd" є власником:

  • ТРЦ "Ocean Plaza", торговельні площі якого (через ТОВ "Інвестиційний Союз Либідь") здаються в оренду в межах міста Києва;
  • ПВЦ "Радмір Експохол", торговельні площі якого (через ТОВ "Алакріті") здаються в оренду в межах міста Харкова.

"Враховуючи, що покупець, з урахуванням відносин контролю, не здійснює діяльності з надання в оренду комерційної нерухомості в межах міст Київ та Харків, концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України", — зазначили в Комітеті.

Нагадаємо:

Довідка: ТРЦ Ocean Plaza відкрили у 2012 році з інвестиціями в $ 300 млн. Загальна площа складає 165 тис. кв. метрів. Формальний власник – "Інвестиційний союз Либідь", створений в 2009 році. Станом на 16 жовтня кінцевим бенефіціаром вважається кіпрська компанія Ocean Plaza Project Ltd.

Василь Хмельницький АМКУ Ocean Plaza