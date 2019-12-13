Зеленський гарантує, що об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд"

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, інформує БІЗНЕС.

"Ми знаємо це питання. Хочемо заспокоїти зараз усіх постраждалих інвесторів. Усі команди працювали разом: і Офіс президента, і правоохоронні органи, щоб вирішити це питання. На сьогодні, на вечір, це питання вирішено. Всю цю нерухомість буде добудовано і на себе зобов’язання взяв "Київміськбуд". Тобто, питання буде вирішене", – сказав Зеленський.

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