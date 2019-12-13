Зеленський гарантує, що об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд"

Президент України Володимир Зеленський гарантує, що столична компанія "Київміськбуд" добудує всі незавершені об'єкти "Укрбуду".
Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, інформує БІЗНЕС.
"Ми знаємо це питання. Хочемо заспокоїти зараз усіх постраждалих інвесторів. Усі команди працювали разом: і Офіс президента, і правоохоронні органи, щоб вирішити це питання. На сьогодні, на вечір, це питання вирішено. Всю цю нерухомість буде добудовано і на себе зобов’язання взяв "Київміськбуд". Тобто, питання буде вирішене", – сказав Зеленський.
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Нагадаємо:
- 19 вересня 2019 року генеральний директор компанії "УкрбудДевелопмент" Олег Майборода повідомив, що екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу.
- 27 вересня CEO SAGA Development Андрій Вавриш заявив, що компанія не розглядає можливості поглинання "Корпорації "Укрбуд", злиття з нею або реалізацію спільних проєктів.
- 8 жовтня в Youcontrol повідомили, що частки в "Укрбуд Девелопмент" придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дікін та фермер Василь Польовий.
- На початку листопада радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов запевнив, що "Укрбуду" не загрожує банкрутство, оскільки туди зайшов новий інвестор.
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Інвестори, які придбали житло у 26 житлових комплексах Києва, що будуються під егідою "Укрбуду", звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням посприяти у вирішенні ситуації з призупиненням будівництва об`єктів.
- 5 грудня екскерівник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась заявив, що корпорацію продали рестораторові Дмитру Федотенкову. Він збирається звернутися до правоохоронних органів, щоб повернути контроль над компанією.
- 5 грудня директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявив, що компанія "Укрбуд" передає усі недобудовані проєкти "Інтергал-Буду".
- У Кабміні запевнили вкладників "Укрбуду", що знайдуть механізм вирішення ситуації.
- 11 грудня компанія "Інтергал-Буд" заявила, що знаходиться в процесі переговорів щодо заходу на будівельні майданчики "Укрбуду", але остаточного рішення щодо добудови об`єктів ще не ухвалено.