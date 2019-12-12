"Come On!": В Україні запрацює масштабна інвестиційна програма

Про це повідомив голова Комітету підприємців ринку фінансових послуг при ТПП України, співінвестор БІЗНЕС 100 Олег Лиховид на зустрічі "Експорт української продукції напередодні EXPO 2020", яку організував Український Бізнес Хаб в Арабському світі, інформує БІЗНЕС.

Згідно з цією програмою, в Україні буде створено групу інвестиційних фондів, що матимуть галузеву націленість вкладень. Наповнюватимуться ці фонди ресурсами з фінансових ринків Європи та Близького Сходу. Всі фонди здійснюватимуть фінансування проєктів у відповідних галузях за принципом private equity investments.

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За словами Лиховида, одним із напрямків цієї програми буде надання фінансової і страхової підтримки бізнесам. "На це для початку буде виділено близько 20 млн євро, а наступне зростання — до декількох десятків мільйонів", — сказав він.

Ця програма грунтуватиметься на принципах самоорганізації бізнесу. У першу чергу, вона буде поширюватися серед членів ТПП. "Також ми будемо працювати з бізнес-об`єданнням, щоб створювати можливість саме фінансової підтримки просування їх експорту за кордон", — зазначив Лиховид.

Також він повідомив, що у лютому 2020 році ТПП України утворить з декількома бізнес-асоціаціями консорціум — Агенцію фінансів і маркетингу. "Це дозволить співпрацювати вже в сенсі отримання тієї самої підтримки", — додав представник ТПП України.