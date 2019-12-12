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13
Пт., груд.
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За рік українці придбали товарів і послуг онлайн на 76 млрд грн

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У січні-листопаді 2019 року 2019 року товарообіг фізичних товарів і послуг, придбаних в Україні в режимі онлайн, склав 76 млрд грн — на 17% більше, ніж у 2018 році.

Про це свідчать дані групи компаній EVO Group, інформує БІЗНЕС із посиланням на Асоціацію ритейлерів України.

Наступного року експерти очікують зростання продажів товарів і послуг на 15% — до 87,2 млрд грн. Також в компанії виділили основні тренди, що спостерігалися цьогоріч та будуть притаманні ринку в 2020-му.

Збільшення доходів супутніх сервісів

Зростання електронної комерції призвело до збільшення доходів від супутніх сервісів: доставки, реклами, просування, оплат через інтернет. На доставці товарів, придбаних онлайн, оператори заробили щонайменше 3,5 млрд грн. На онлайн-оплатах — близько 1,9 млрд грн. За оцінками Всеукраїнської рекламної коаліції, виручка від реклами товарів і послуг в соцмережах, на маркетплейсах та інтернет-ресурсах гравців ринку сягає 16 млрд грн — на 37% більше, ніж у 2018 році.

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Середній чек знижується, вартість доставки зростає
У середньому на маркетплейсах EVO — Prom.ua, Shafa.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Izi.ua — покупці витрачають від 200 до 1000 грн за раз. При цьому за рік середній чек знизився на 7-10%.

Водночас зросла вартість доставки: в середньому покупець сплачує за отримання 5-15% вартості товару. "За світовими стандартами це дорого, тому темпи зростання ринку онлайн-торгівлі дещо знизилися порівняно з минулим роком", — зазначають в EVO Group.
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Також експерти зазначають, що 70% покупців приходять на Prom з мобільних телефонів. Близько половини з них вже звикли замовляти товари через мобільний додаток.

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Найперспективніші ніші
Найчастіше в 2019 році  українці купували в маркет-плейсах одяг та взуття, техніку та електроніку, товари повсякденного вжитку, косметику і парфумерію. Водночас найшвидше зростає попит на товари для дому, книжки, товари для хобі та для автомобілів.

Так, згідно з даними prom.ua та bigl.ua, найбільш перспективною нішею є торгівля авто-мототоварами – приріст за рік 39%. На другому місці – подарунки, книги та товари для хобі, які додали за цей період 31%. Замикають трійку товари для дому і саду з показником +25%.

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Крім того, в EVO Group зазначають, що у США 55% покупців відразу шукають товар на Amazon, 65% — на eBay, оминаючи Google. Аналогічна тенденція спостерігається і в Україні: частка прямого трафіку на Prom — 27%, Rozetka — 35%, ОLX — 49%, AliExpress — 67%, і з початку 2019 року вона зросла в середньому на 8 відсоткових пунктів.

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