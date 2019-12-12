Нацбанк удвічі підвищив ліміт інвестицій фізосіб за кордон

Національний банк України вдвічі підвищує електронний ліміт для інвестицій фізичних осіб за кордон – до 100 тисяч євро на рік.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу, інформує БІЗНЕС із посиланням на НБУ.

Він зазначив, що сприятлива ситуація на валютному ринку дала можливість НБУ зробити ряд кроків щодо пом'якшення валютного регулювання. І НБУ продовжує валютну лібералізацію.

"Ми вдвічі підвищуємо електронний ліміт для інвестицій фізичних осіб за кордон – до 100 тисяч євро на рік", – сказав Смолій.

Він зазначив, що НБУ також змінює підхід формування банками обов'язкових резервів під залучені кошти. "З березня наступного року вимоги щодо обов'язкового резервування відрізнятимуться залежно від валюти: для резервів у гривні цей норматив буде знижено до нуля, для резервів у валюті – підвищено до 100%", – пояснив Смолій.

За його словами, це сприятиме зниженню доларизації вкладів у банках і здешевленню гривневих кредитів. Також Смолій повідомив, що Нацбанк підвищує плановий обсяг щоденних інтервенцій на валютному ринку з $30 до $50 млн. До кінця цього і на перший квартал наступного року.

Нагадаємо, Нацбанк знизив облікову ставку одразу на 2%.