В Україні вигадали назву для сиру фета

Українські виробники сиру фета вигадали нову назву для цього продукту.
Про це повідомила заступник голови громадської спілки "Вівчарство і козоводство України" Наталія Якименко, інформує БІЗНЕС з посиланням на AgroPortal.
"В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, — набел. Тому виробники пропонують продавати фету як набел розсолу", — сказала експерт.
Вона пояснила, що необхідність пошуку нової назви для продукту виникла в зв'язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Фета захищена в ЄС як географічне зазначення, тому з 2023 року вітчизняні компанії не матимуть права так називати свій продукт.
За словами Якименко, для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму, щоб донести інформацію до споживачів.
Нагадаємо:
- Українські виробники сиру фета з 2023 року змушені будуть відмовитися від цієї назви, адже вона є захищеним географічним зазначенням.
- 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень, а 9 жовтня президент підписав відповідний документ.
- Мінекономіки України зареєструвало перший товар, який має позначку географічного бренду. Ним стала "гуцульська овеча бриндзя".