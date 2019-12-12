В Україні вигадали назву для сиру фета

Про це повідомила заступник голови громадської спілки "Вівчарство і козоводство України" Наталія Якименко, інформує БІЗНЕС з посиланням на AgroPortal.

"В Україні є давнє слово, яке рідко використовується, — набел. Тому виробники пропонують продавати фету як набел розсолу", — сказала експерт.

Вона пояснила, що необхідність пошуку нової назви для продукту виникла в зв'язку з імплементацією Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Фета захищена в ЄС як географічне зазначення, тому з 2023 року вітчизняні компанії не матимуть права так називати свій продукт.

За словами Якименко, для ребрендингу фети доведеться запустити потужну маркетингову програму, щоб донести інформацію до споживачів.

Нагадаємо: