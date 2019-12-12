Нацбанк спрогнозував термін підписання нової угоди з МВФ

У Національному банку України (НБУ) припускають, що підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом (МВФ) може відбутися у першому кварталі 2020 року.

Про це сьогодні на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє БІЗНЕС.

"У цьому році рішення про підписання програми не буде підписано, але згідно з тим графіком, коли відбудеться засідання [МВФ], це може бути в І кварталі наступного року", — сказав Смолій.

Він зазначив, що програма буде укладена терміном на три роки, обсягом 4 млрд SDR, або $5,5 млрд.

За словами глави центробанку, для підписання нової угоди залишилися незначні технічні моменти. "Я окреслив би кілька з них — це ухвалення закону про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають на стадії ліквідації у ФГВФО [Фонд гарантування вкладів фізичних осіб]... Друге — створення єдиних юросіб податкової та митної служби, ці законопроекти внесені Кабміном до Верховної Раду. А також питання, які плідно обговорювалися, — це законопроєкт про обіг земель сільського призначення", — пояснив Смолій.

Нагадаємо: