Нацбанк знизив облікову ставку одразу на 2%

Про це на пресконференції заявив голова Нацбанку Яків Смолій, повідомляє БІЗНЕС.

"Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року", – сказав Смолій.

За його словами, регулятор прискорює пом’якшення монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж очікувалося.

Смолій нагадав, що у листопаді 2019 року споживча інфляція стрімко уповільнилася – до 5,1% у річному вимірі, що було нижчим від очікувань НБУ. "Таким чином, інфляція у листопаді досягла середньострокової цілі 5%, яку Національний банк задекларував у 2015 році", – наголосив він.

Голова НБУ розповів, що посилення гривні відбувалося внаслідок дії низки чинників. "У жовтні-грудні основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур, та продаж коштів від валютних залучень державних компаній. Приплив коштів іноземних інвесторів у гривневі облігації Уряду тривав, але не мав визначального впливу на валютний ринок на відміну від попередніх місяців", – розповів Смолій.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павло Кухта вважає, що дії НБУ допоможуть економічному зростанню.

"Нацбанк знизив облікову ставку відразу на 2%, до 13,5%. Також підвищив планові обсяги інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському ринку з 30 до 50 млн доларів. Та збільшив до 100 тисяч євро річний електронний ліміт для інвестицій фізосіб за кордон без ліцензії. Ці заходи допоможуть економічному зростанню та розширять можливості для звичайних громадян інвестувати кошти за кордоном", – написав він у Facebook.

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