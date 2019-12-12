Французи зацікавилися будівництвом елеваторів в Україні

Про це заявила директор департаменту клієнтів малого та середнього бізнесу Кредобанку Ірина Груй, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Фінансовий клуб".

За її словами, сьогодні в Україні немає достатньої кількості складських приміщень, щоб аграрії могли зберігати весь наш урожай.

"Ми знаємо, якщо запустимо цих інвесторів, це допоможе ситуації в Україні. За останніми даними, можливості України щодо складування – від 45 млн т до 50 млн т. І якщо збираємо більш ніж 70 млн т, то знову постає питання, де весь урожай розмістити", – зазначає Груй.

Вона наголосила, що інвестиції в будівництво додаткових зерносховищ потрібні, щоб фермерам не довелося продавати урожай відразу з поля за низькими цінами.

Нагадаємо, ЄІБ виділить гроші на зерносховища та сільгосптехніку в Україні.