Фонд держмайна готує велике інвестиційне меню

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Фонду.

Йдеться, зокрема, про 187 пакетів акцій та єдиних майнових комплексів держпідприємств, 139 об'єктів незавершеного будівництва, 46 об'єктів соціально-культурного призначення та 357 позицій окремого майна.

"Перелік включає абсолютно різні об’єкти малої приватизації по всій території України – як цілі морські порти, заводи та бази відпочинку, так і гаражі, їдальні та лазні. Ми переконані, що прозора та конкурентна приватизація майна збільшить ефективність його використання, зменшить рівень корупції і наповнить державний бюджет", — зазначили у ФДМ.

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Продаж цих об'єктів відбуватиметься виключно через аукціони системи ProZorro.Продажі. До середини січня заплановано 165 аукціонів.

"Але наше завдання на Новий рік – розробити повноцінне "інвестиційне меню" – детальну інформацію про кожен об’єкт, віртуальну кімнату даних, новий сайт, можливість відвідати об’єкти та поставити додаткові запитання", — заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

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