Курс, ВВП та облікова ставка: Інвестгрупа ICU дала прогноз українській економіці в 2020 році

Інвестиційна група ICU прогнозує, що реальне зростання ВВП України у 2020 році уповільниться до 3,2%.

Про це повідомив керівник підрозділу ICU з фінансового аналізу корпорацій Олександр Мартиненко, інформує БІЗНЕС із посиланням на Інтрефакс.

"У 2020 році ситуація буде складнішою, зокрема через уповільнення зростання доходів. Ми очікуємо, що зростання реального ВВП уповільниться до 3,2% у 2020 році", - сказав Мартиненко.

Згідно з прогнозом ICU, в номінальному вимірі ВВП України цього року перевищить 4 трлн грн, а наступного досягне 4,38 трлн грн порівняно з 3,56 млрд грн минулого року.

За словами Мартиненка, інфляція цього року завдяки сильній гривні, низьким цінам на нафту та газ і черговому рекордному врожаю зерна знизиться до 5,2% з 9,8% минулого, а наступного становитиме 5,3%.

Експерт додав, що охолодження зовнішніх ринків тисне на темпи зростання промислового виробництва, й цей негативний вплив триватиме й у 2020 році, а все ще високі виплати за зовнішнім боргом перешкоджатимуть уряду в істотному стимулюванні споживчого та інвестиційного попиту.

Ще одним негативним чинником, який також вплине і на погіршення рахунку поточних операцій, Мартиненко назвав зниження обсягів транзиту російського природного газу, яке ICU оцінює наступного року в 50%.

Він зазначив, що разом зі зниженням цін на руду та метали це призведе до збільшення дефіциту поточного рахунку наступного року до 3% ВВП після його зниження цього року до 2,7% ВВП порівняно з 3,3% ВВП - минулого.

"Незважаючи на це зростання, гривня має завершити 2020 рік на порівняно сильних позиціях у діапазоні 25-25,5 грн/$1. Крім того, за підтримки додаткових іноземних інвестицій у гривневі ОВДП національна валюта може зміцнитися до 22-23 грн/$1 до кінця першого півріччя 2020 року", – зазначив аналітик ICU. Він уточнив, що на кінець цього року очікує курс гривні на рівні 24,5 грн/$1.

З урахуванням такого прогнозу в доларовому виразі ВВП України зросте цього року до $156 млрд, а наступного - до $185 млрд порівняно з $131 млрд минулого.

Фінансовий аналітик ICU Михайло Демків додав, що очікує зниження Нацбанком облікової ставки 12 грудня цього року з 15,5% до 14%, а до кінця наступного року - до 10,5%.

Він уточнив, що це означатиме падіння реальної ставки з більше ніж 10% до 5%. На його думку, основне зниження ставки НБУ здійснить у першому півріччі 2020 року.

Старший фінансовий аналітик ICU Тарас Котович також повідомив, що прогнозує зниження сукупного держборгу України за підсумками цього року з 60,9% ВВП до 51,1% ВВП, а наступного – до 48,3% ВВП.

На його думку, при нинішньому портфелі ОВДП у власності нерезидентів близько 110 млрд грн, що відповідає 13% від загального обсягу їх випуску або 23% без урахування ОВДП у портфелі НБУ, існує ще безпечна можливість нарощування портфеля нерезидентів до 160-170 млрд грн.

Котович прогнозує, що попит нерезидентів збережеться, продовжуючи тиснути на ставки за ОВДП до досягнення мінімально привабливих рівнів, і може почати вичерпуватися ближче до середини літа, зменшуючи тиск на ставки й курс. За його оцінками, до кінця 2020 року ставки за ОВДП можуть знизитися до 9-11% з нинішніх 11,7-14%.

Аналітик ICU очікує, що Мінфін пропонуватиме до продажу ОВДП із дедалі довшими термінами обігу з накопиченням обсягів за кожним випуском більше за еквівалент $1 млрд, почавши, ймовірно, з 7-річних уже в січні. Згідно з його прогнозами, валютні ОВДП пропонуватимуться дедалі рідше (1-2 рази на квартал) і в менших обсягах.

Щодо зовнішніх запозичень, важливість яких для Мінфіну знизилася у зв'язку зі зростанням популярності ОВДП у нерезидентів і бажанням збільшити частку держборгу в гривні, то Котович очікує випуску єврооблігацій у євро в січні – на початку лютого на суму EUR1-1,5 млрд.

Нагадаємо, JP Morgan погіршив прогноз зростання ВВП України до кінця року.