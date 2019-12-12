Курс, ВВП та облікова ставка: Інвестгрупа ICU дала прогноз українській економіці в 2020 році

Інвестиційна група ICU прогнозує, що реальне зростання ВВП України у 2020 році уповільниться до 3,2%.

Про це повідомив керівник підрозділу ICU з фінансового аналізу корпорацій Олександр Мартиненко, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У 2020 році ситуація буде складнішою, зокрема через уповільнення зростання доходів. Ми очікуємо, що зростання реального ВВП уповільниться до 3,2% у 2020 році", — сказав Мартиненко.

Згідно з прогнозом ICU, в номінальному вимірі ВВП України цього року перевищить 4 трлн грн, а наступного досягне 4,38 трлн грн порівняно з 3,56 млрд грн минулого року.

За словами експерта, інфляція цього року завдяки сильній гривні, низьким цінам на нафту та газ і черговому рекордному врожаю зерна знизиться до 5,2% з 9,8% минулого, а наступного становитиме 5,3%.

Він додав, що охолодження зовнішніх ринків тисне на темпи зростання промислового виробництва, й цей негативний вплив триватиме й у 2020 році, а все ще високі виплати за зовнішнім боргом перешкоджатимуть уряду в істотному стимулюванні споживчого та інвестиційного попиту.

Ще одним негативним чинником, який також вплине і на погіршення рахунку поточних операцій, Мартиненко назвав зниження обсягів транзиту російського природного газу, яке ICU оцінює наступного року в 50%.

Він зазначив, що разом зі зниженням цін на руду та метали це призведе до збільшення дефіциту поточного рахунку наступного року до 3% ВВП після його зниження цього року до 2,7% ВВП порівняно з 3,3% ВВП - минулого.

"Незважаючи на це зростання, гривня має завершити 2020 рік на порівняно сильних позиціях у діапазоні 25-25,5 грн/$1. Крім того, за підтримки додаткових іноземних інвестицій у гривневі ОВДП національна валюта може зміцнитися до 22-23 грн/$1 до кінця першого півріччя 2020 року", – зазначив аналітик ICU. Він уточнив, що на кінець цього року очікує курс гривні на рівні 24,5 грн/$1.

З урахуванням такого прогнозу в доларовому виразі ВВП України зросте цього року до $156 млрд, а наступного — до $185 млрд порівняно з $131 млрд минулого.

Фінансовий аналітик ICU Михайло Демків додав, що очікує зниження Нацбанком облікової ставки 12 грудня цього року з 15,5% до 14%, а до кінця наступного року — до 10,5%. Він уточнив, що це означатиме падіння реальної ставки з більше ніж 10% до 5%. На його думку, основне зниження ставки НБУ здійснить у першому півріччі 2020 року.

У свою чергу, старший фінансовий аналітик ICU Тарас Котович прогнозує зниження сукупного держборгу України за підсумками цього року з 60,9% ВВП до 51,1% ВВП, а наступного – до 48,3% ВВП. На його думку, при нинішньому портфелі ОВДП у власності нерезидентів близько 110 млрд грн, що відповідає 13% від загального обсягу їх випуску або 23% без урахування ОВДП у портфелі НБУ, існує ще безпечна можливість нарощування портфеля нерезидентів до 160-170 млрд грн.

Котович вважає, що попит нерезидентів збережеться, продовжуючи тиснути на ставки за ОВДП до досягнення мінімально привабливих рівнів, і може почати вичерпуватися ближче до середини літа, зменшуючи тиск на ставки й курс. За його оцінками, до кінця 2020 року ставки за ОВДП можуть знизитися до 9-11% з нинішніх 11,7-14%.

Аналітик ICU очікує, що Мінфін пропонуватиме до продажу ОВДП із дедалі довшими термінами обігу з накопиченням обсягів за кожним випуском більше за еквівалент $1 млрд, почавши, ймовірно, з 7-річних уже в січні. Згідно з його прогнозами, валютні ОВДП пропонуватимуться дедалі рідше (1-2 рази на квартал) і в менших обсягах.

Щодо зовнішніх запозичень, важливість яких для Мінфіну знизилася у зв'язку зі зростанням популярності ОВДП у нерезидентів і бажанням збільшити частку держборгу в гривні, то Котович очікує випуску єврооблігацій у євро в січні – на початку лютого на суму EUR1-1,5 млрд.

Нагадаємо, JP Morgan погіршив прогноз зростання ВВП України до кінця року.