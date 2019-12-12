Рада відмовилась скасувати заборону на імпорт електрики з Росії

Верховна Рада України відхилила проєкт постанови про скасування ухваленого раніше законопроєкту №2233-П "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", який забороняє імпорт за двосторонніми договорами електричної енергії з Росії.
Документ підтримали лише 47 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.
Ініціатором постанови виступив депутат від фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар.
Нагадаємо:
- 18 вересня 2019 року Верховна Рада схвалила правку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства.
- 4 грудня Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №2233, який, серед іншого, забороняє імпорт електроенергії до Росії за двосторонніми договорами.