business head ads

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

13
Пт., груд.
22 Нові матеріали

Рада відмовилась скасувати заборону на імпорт електрики з Росії

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Верховна Рада України відхилила проєкт постанови про скасування ухваленого раніше законопроєкту №2233-П "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії", який забороняє імпорт за двосторонніми договорами електричної енергії з Росії.

Документ підтримали лише 47 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Ініціатором постанови виступив депутат від фракції "Європейська солідарність" Михайло Бондар.

Нагадаємо:

Верховна Рада ринок електроенергії Законопроєкт