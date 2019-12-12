Українські АЗС продовжують знижувати ціни

Мережі АЗС OKKO і WOG знову знизили ціни на бензин і дизельне паливо на 20-30 коп. / л. За тиждень вартість бензину і дизельне паливо в цих мережах знизилася на 80 коп. / л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95", інформує БІЗНЕС із посиланням на enkorr.

Так, ціна на бензину А-92 і ДП на станціях ОККО і WOG знизилися до 28,99 грн / л., А-95 — до 29,99 грн / л.

У мережі Glusco паливо 12 грудня подешевшало на 20 коп. / л., на станціях KLO — на 10-20 коп. / л., Shell — на 40-50 коп. / л. Компанія UPG знизила ціни на всі види палива на 50 коп. / л.

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