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Пт., груд.
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Українські АЗС продовжують знижувати ціни

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Мережі АЗС OKKO і WOG знову знизили ціни на бензин і дизельне паливо на 20-30 коп. / л. За тиждень вартість бензину і дизельне паливо в цих мережах знизилася на 80 коп. / л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95", інформує БІЗНЕС із посиланням на enkorr.

Так, ціна на бензину А-92 і ДП на станціях ОККО і WOG знизилися до 28,99 грн / л., А-95 — до 29,99 грн / л.

У мережі Glusco паливо 12 грудня подешевшало на 20 коп. / л., на станціях KLO — на 10-20 коп. / л., Shell — на 40-50 коп. / л. Компанія UPG знизила ціни на всі види палива на 50 коп. / л.

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Нагадаємо:

  • 5 грудня 2019 року АМКУ зобов’язав АЗС знизити ціни на бензин до 15 грудня. Рекомендації направлені до "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ" (бренд WOG), "ОККО-РІТЕЙЛ" (бренд ОККО), "УКРНАФТА" (бренд UKRNAFTA), "АМІК Україна" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд SHELL), "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) та "ГЛУСКО Рітейл" (бренд GLUSCO).
  • 11 грудня в Мінекономіки повідомили, що вивчають ситуацію з ціноутворенням на українських АЗС та вживатимуть заходів для зниження цін на високооктанові бензини та дизельне пальне.

 

WOG OKKO Group бензин АЗС