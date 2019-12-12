У Києві підпалили станцію мобільного оператора

У Києві в ніч на 10 грудня вандали підпалили вишку мобільного оператора на перетині Гостомельського шосе і Великої кільцевої дороги.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Telegram-канал Боєць Анархіст.

"Ми атакували lifecell, так як цей оператор належить турецькій компанії Turkcell – співучаснику агресії режиму Ердогана проти народного самоврядування в Курдистані. Свіжий епізод цієї злочинної політики - вторгнення турецьких військ в Демократичну федерацію північній і східній Сирії (Рожаву) в жовтні 2019 року", – йдеться в повідомленні.

"Курдські партизани знищують вишки Turkcell – ми з радістю приймаємо факел боротьби з їхніх рук. Революційний опір і солідарність не знають державних кордонів і національних рамок", – написали анархісти.

Проте, у коментарі БІЗНЕСу в lifecell заперечили цю інформацію. "Хотіли зазначити, що інформація не відповідає дійсності. Внаслідок підпалу постраждало обладнання іншого мобільного оператора", – повідомили в lifecell, але не уточнили якого саме.

Також у компанії, наголосили на неприпустимості будь-яких актів вандалізму по відношенню до міжнародних компаній, що працюють в Україні, зокрема, lifecell, який є одним з найбільших інвесторів у вітчизняну економіку.

"Компанія не може коментувати хід розслідування, яке проводять правоохоронні органи країни, але очікує на ефективне його завершення", – додали у пресслужбі мобільного оператора.

Нагадаємо, 14 листопада невідомі підпалили дві базові станції мобільного оператора lifecell у Київській області на знак солідарності з Курдистаном.