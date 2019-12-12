Силовики провели обшуки в "Енергоатомі"

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом Генпрокуратури провели обшуки у держпідприємстві "Енергоатом" для перевірки факту закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

Зазначається, що обшуки також провели за місцем роботи та проживання посадовців "Енергоатому", які можуть бути причетними до закупівлі обладнання і монтажних робіт для деяких АЕС України за завищеними цінами.

За версією слідства, у 2017-2018 роках окремі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн грн, попередньо придбавши їх у виробників за ціною, що в чотири рази менша. "З метою штучного завищення вартості продукції було виготовлено псевдодоговори купівлі-продажу, бухгалтерську та податкову звітність, використано ланцюг підприємств "транзитерів", — зазначили в ГПУ.

Триває досудове розслідування.

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