Силовики провели обшуки в "Енергоатомі"

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом Генпрокуратури провели обшуки у держпідприємстві "Енергоатом" для перевірки факту закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.
Зазначається, що обшуки також провели за місцем роботи та проживання посадовців "Енергоатому", які можуть бути причетними до закупівлі обладнання і монтажних робіт для деяких АЕС України за завищеними цінами.
За версією слідства, у 2017-2018 роках окремі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн грн, попередньо придбавши їх у виробників за ціною, що в чотири рази менша. "З метою штучного завищення вартості продукції було виготовлено псевдодоговори купівлі-продажу, бухгалтерську та податкову звітність, використано ланцюг підприємств "транзитерів", — зазначили в ГПУ.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо:
- 27 листопада Кабмін звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Ініціатором його звільнення виступив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Основними причинами звільнення Недашковського Міністерство енергетики та захисту довкілля України назвало неефективний менеджмент, справу Мартиненка, безгосподарність під час здійснення закупівель, невиконання графіків проведення ремонтів енергоблоків АЕС і збільшення витрат на обслуговування кредитів.
- 28 листопада працівники НАЕК "Енергоатом" влаштували попереджувальну акцію під стінами Мінекоенерго з вимогою припинити розвертання енергетичного вектору в бік Росії та поновити на посаді президента держпідприємства Юрія Недашковського.
- 4 грудня уряд призначив гендиректора Рівненської АЕС Павла Павлишина тимчасово виконуючим обов’язки керівника "Енергоатому".