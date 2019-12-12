В Україні конфіскат знищуватимуть по-новому — під відеокамерами

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Як зазначив міністр юстиції Дениса Малюськи, через непрозорий порядок знищення конфісковані підакцизні товари потрапляли на ринок повторно, що наражало на небезпеку споживачів і призводило до недоотримання доходів у державний бюджет.

"Відтепер такі товари будуть знищуватися підприємствами, відібраними відповідно до закону України "Про публічних закупівель", крім невеликих за обсягом партій, які можуть знищуватися відповідними комісіями самостійно. Водночас представникам бізнесу надається право бути присутніми при знищенні цих товарів", – зазначив глава Мін'юсту.

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Ще однією новацією є вводення відеозйомки процесу знищення конфіскату. Очікується, що аналіз матеріалів відеофіксації дозволить виявляти ознаки порушень з боку посадових осіб, а також представників організацій, що здійснюють знищення конфіскованих підакцизних товарів.

Також постанова передбачає, що обладнання та інші предмети, використані для незаконного виготовлення підакцизних товарів (крім обладнання для промислового виробництва спирту етилового та алкогольних напоїв), підлягають знищенню. Обладнання для виробництва спирту та алкогольних напоїв буде передано на реалізацію.

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