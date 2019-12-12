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13
Пт., груд.
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Вперше за 10 років перевалка вантажів у морпортах сягнула 150 млн тонн

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Сьогодні перевалка вантажів у морських портах України вперше за останні 10 років сягнула позначки у 150 млн тонн.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його словами, такий обсяг був до кризи у 2008 році.

"Три чверті (75%) з цього обсягу складає експорт продукції українських підприємств. Імпорт – 16%. Транзит 7%. Левова частка перевалки – це продукція агропромислового комплексу – 41%, а також добувної промисловості – 23% (руда)", – повідомив Криклій.

Міністр наголосив, що рекордний обсяг перевалки – це не лише досягнення виробників, перевізників, стивідорів та портовиків – це новий виклик для всієї галузі. "Транспортна інфраструктура повинна бути готовою справлятися з новими навантаженнями і ми вже зараз бачимо вузькі місця в логістиці і працюємо над їх усуненням", – резюмував Криклій.

Нагадаємо, 2 жовтня Міністерство інфраструктури України звільнило від виконання обов’язків директорів чотирьох морських портів. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пригрозив "джихадом" недоброчесним представникам портової галузі.

 

 

Морські порти вантажі Владислав Криклій