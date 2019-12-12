Нафтова компанія Saudi Aramco стала найдорожчою компанією в світі

Вартість акцій державної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco виросла на 10% в перший день торгів, а капіталізація компанії досягла $1,88 трлн.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Bloomberg.

З оголошених при IPO 32 саудівських ріалів ($8,5) папери подорожчали до 35,2 ріалу ($9,34), капіталізація компанії досягла рекордних $1,88 трильйона.

Apple довгий час була найдорожчою в світі компанією. Вона станом на 11 грудня коштувала трохи менше $1,2 трлн. Тепер це місце посідають саудити.

На IPO саудівська компанія залучила $25,6 млрд, що також стало рекордом. Попередній належить китайській Alibaba з $25 млрд.

У свою чергу, голова "Асоціації Бізнес-Варта", народний депутат 8-го скликання Іван Мірошніченко назвав рекорд Saudi Aramco "непересічною подією на світовому фондовому ринку".

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"Лише уявіть собі: світовий рекорд в оцінці приватних компаній; на старті торгів акції зросли на 10%, тому за правилами біржі торги були вимушено закриті; очікується, що вартість компанії перевищить навіть 2 трлн $; лише сьогодні у вільний обіг було продано 1,5% акцій на суму 25,6 млрд $, інша ж частина контролюється акціонерами із Ер-Ріяду; тільки за рахунок виходу Saudi Aramco на IPO, фондовий ринок Саудівської Аравії за одну добу (!) зріс на 370% та зайняв сьому сходинку у світі;

і найголовніше: тепер Saudi Aramco - найдорожча компанія у світі, яка змогла перегнати таких технологічних монстрів як Apple, Alphabet (Google), Amazon та китайську Alibaba Group", – написав він.

"Поки усі зростають та торгуються, інвестиції не йдуть до нас, в Україну, і це прикрий факт. При цьому у нас другі запаси природного газу в Європі (наш видобуток складав 68 млрд кубометрів у 1970-х рр), є у нас і небагато нафти, проте, ми так і не запускаємо стратегічних інвесторів. З налагодженням видобутку газу, з нашою ГТС ми легко могли б за декілька років зайняти 5-7 відсотків ринку ЄС. Проте, як завжди, у нас і далі зберігається шкідлива традиція "все своїм та для себе", – резюмував Мірошніченко.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 14 вересня у результаті атаки дронів сталася масштабна пожежа на двох об'єктах компанії Saudi Aramco. Після цього країна оголосила про скорочення видобутку нафти вдвічі.

Довідка: Saudi Aramco була заснована в 1933 році за угодою уряду Саудівської Аравії з американською нафтовою компанією Standard Oil of California. Поступово держава викуповувала акції компанії і до 1980 року повністю взяла на себе контроль за нею. У Saudi Aramco є право на видобуток 99% нафти в країні, а через дешеві нафтові родовища у поверхні землі добувати її значно дешевше, ніж іншим нафтовим компаніям.

За дев'ять місяців 2019 року прибуток Saudi Aramco склав $68 млрд. Чистий прибуток Saudi Aramco в 2018 році склав $111 млрд при загальній виручці $355,9 млрд.