У Кабміні придумали, як неповернути "ПриватБанк" Коломойському

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №2571, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх екс-власникам.
Відповідний документ розміщено на сайті парламенту, інформує БІЗНЕС.
За даними ЕП, в розпорядженні якої є пакет документів до законопроєкту, проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" змінює законодавство, яке стосується виведення неплатоспроможних банків з ринку.
Кабмін пропонує доповнити ст. 266 Кодексу адміністративного судочинства України пунктом 9, у якому йдеться, що визнання незаконним і скасування акта або рішення Нацбанку про відкликання ліцензії, ліквідацію або націоналізацію банку не відновлюють становище банку, яке було до ухвалення рішення НБУ.
Документ передбачає нововведення, які стосуються ситуацій, коли держава в особі Міністерства фінансів може стати власником неплатоспроможного банку.
Зазначається, що нововведення унеможливить повернення націоналізованого банку попереднім власникам.
Разом з тим ЕП не знайшла у внесених до статей змінах прямої заборони на повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Це питання потребує окремого юридичного тлумачення.
Серед інших новацій закону.
- Переписаний розділ про істотну участь в капіталі банку та його структуру власності. Все досить жорстко і під контролем НБУ. Детально прописаний порядок набуття/збільшення істотної участі. Якщо збільшення/набуття істотної участі не було погоджено з Нацбанком, він може тимчасово позбавити такого власника використання права голосу та/або вимагати відчуження відповідних акцій банку.
- Прописуються зобов’язання банків дотримуватися нормативів НБУ - ліквідності, капіталу та інше.
- НБУ отримує право вимагати зміни склади раду або правління банку, якщо НБУ вважає що ці особи неефективні. Керівники банків зобов’язуються запобігати появі конфлікту інтересів.
- Банк зобов’язується визначати пов’язаних осіб до здійснення операцій з ними. НБУ при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов’язаних осіб.
- Уточнюється поняття банківської таємниці: рішення про визнання банку неплатоспроможним є банківською таємницею. Прописуються умови поширення інформації, яка відноситься до банківської таємниці. Розкриття банківської таємниці Нацбанком можливе у трьох випадках: на запит фізособи, на запит юрособи (за певних обставин), за рішенням суду.
Нагадаємо:
- У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).
- 10 жовтня президент Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси України у справі "ПриватБанку".
- 28 листопада уряд став власником "ПриватБанку".
- 9 грудня прем'єрміністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів зробить все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію "Приватбанку".