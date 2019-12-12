У Кабміні придумали, як неповернути "ПриватБанк" Коломойському

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №2571, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх екс-власникам.

Відповідний документ розміщено на сайті парламенту, інформує БІЗНЕС.

За даними ЕП, в розпорядженні якої є пакет документів до законопроєкту, проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" змінює законодавство, яке стосується виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Кабмін пропонує доповнити ст. 266 Кодексу адміністративного судочинства України пунктом 9, у якому йдеться, що визнання незаконним і скасування акта або рішення Нацбанку про відкликання ліцензії, ліквідацію або націоналізацію банку не відновлюють становище банку, яке було до ухвалення рішення НБУ.

Документ передбачає нововведення, які стосуються ситуацій, коли держава в особі Міністерства фінансів може стати власником неплатоспроможного банку.

Зазначається, що нововведення унеможливить повернення націоналізованого банку попереднім власникам.

Разом з тим ЕП не знайшла у внесених до статей змінах прямої заборони на повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Це питання потребує окремого юридичного тлумачення.

Серед інших новацій закону.

- Переписаний розділ про істотну участь в капіталі банку та його структуру власності. Все досить жорстко і під контролем НБУ. Детально прописаний порядок набуття/збільшення істотної участі. Якщо збільшення/набуття істотної участі не було погоджено з Нацбанком, він може тимчасово позбавити такого власника використання права голосу та/або вимагати відчуження відповідних акцій банку.

- Прописуються зобов’язання банків дотримуватися нормативів НБУ - ліквідності, капіталу та інше.

- НБУ отримує право вимагати зміни склади раду або правління банку, якщо НБУ вважає що ці особи неефективні. Керівники банків зобов’язуються запобігати появі конфлікту інтересів.

- Банк зобов’язується визначати пов’язаних осіб до здійснення операцій з ними. НБУ при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов’язаних осіб.

- Уточнюється поняття банківської таємниці: рішення про визнання банку неплатоспроможним є банківською таємницею. Прописуються умови поширення інформації, яка відноситься до банківської таємниці. Розкриття банківської таємниці Нацбанком можливе у трьох випадках: на запит фізособи, на запит юрособи (за певних обставин), за рішенням суду.

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