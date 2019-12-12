business head ads

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

7 головних кроків для створення інноваційного…

Ярослав Цвіркун

Що несе за собою ухвалення законів…

В’ячеслав Черкашин

"60 на 40": Яким був 2019-й…

Алекс Ліссітса

Як працювати з економічними ризиками: домашнє…

Володимир Полевий

Як українському виноробству вийти на високий…

Володимир Печко

Картопляну галузь треба рятувати

Оксана Руженкова

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

12
Чт., груд.
25 Нові матеріали

Конгрес США затвердив санкції проти "Північного потоку-2"

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Палата Представників конгресу США затвердила санкції проти компаній, причетних до будівництва газопроводів з Росії.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Європейську правду".

Рішення палати представників затверджує зміни до початкового проєкту оборонного бюджету, одна з яких – запровадження санкцій проти компаній, причетних до прокладання трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік"

Основним об'єктом санкцій є компанії, які здійснюють укладку труб по дну моря, зокрема, швейцарська компанія Allseas, якій належить найбільше в світі судно-трубоукладач Pioneering Spirit. Це судно завершує укладання останнього відрізка газопроводу "Північний потік-2", за яким до Німеччини буде надходити російський природний газ.

Рішення, ухвалене Палатою представників, має пройти затвердження у Сенаті. Очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня. Далі його має підписати президент.

Компанії, долучені до побудови трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", матимуть 30 днів після набуття законом чинності, щоби припинити діяльність, пов’язану із будівництвом трубопроводів.

Попри те, що дане санкційне рішення стосується лише кораблів, у "Нафтогазі" вважають, що воно завдасть серйозного удару по трубопроводам, оскільки Росія сама не має відповідної техніки і вимушена користуватися послугами іноземних судновласників.

Нагадаємо:

  • 30 жовтня Данське енергетичне агентство  видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі країни. МЗС України заявило, що розраховує на тверду позицію Євросоюзу в питанні повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета на цей проєкт.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що газопровід "Північний потік-2" є геополітичним проєктом, який посилює Росію і послаблює Європу.
США санкції Північний потік — 2