Конгрес США затвердив санкції проти "Північного потоку-2"

Палата Представників конгресу США затвердила санкції проти компаній, причетних до будівництва газопроводів з Росії.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на "Європейську правду".

Рішення палати представників затверджує зміни до початкового проєкту оборонного бюджету, одна з яких – запровадження санкцій проти компаній, причетних до прокладання трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік"

Основним об'єктом санкцій є компанії, які здійснюють укладку труб по дну моря, зокрема, швейцарська компанія Allseas, якій належить найбільше в світі судно-трубоукладач Pioneering Spirit. Це судно завершує укладання останнього відрізка газопроводу "Північний потік-2", за яким до Німеччини буде надходити російський природний газ.

Рішення, ухвалене Палатою представників, має пройти затвердження у Сенаті. Очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня. Далі його має підписати президент.

Компанії, долучені до побудови трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", матимуть 30 днів після набуття законом чинності, щоби припинити діяльність, пов’язану із будівництвом трубопроводів.

Попри те, що дане санкційне рішення стосується лише кораблів, у "Нафтогазі" вважають, що воно завдасть серйозного удару по трубопроводам, оскільки Росія сама не має відповідної техніки і вимушена користуватися послугами іноземних судновласників.

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