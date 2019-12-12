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НБУ знову рекордно зміцнив гривню

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На 12 грудня Національний банк встановив офіційний курс гривні  – 23,6 грн/$.

Про це йдеться у даних регулятора, інформує БІЗНЕС.

Так, НБУ сьогодні зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок. Востаннє подібний курс тримався восени 2015 року.

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Курс євро встановлено на рівні 26,14 грн/€. Він знизився на 10 копійок.

Курси валют на 12 грудня:

  • 100 доларів США — 2360,3546
  • 100 євро — 2614,0927
  • 100 польських злотих — 609,7863
  • 10 російських рублів — 3,7133
  • 100 швейцарських франків — 2394,735
  • 100 юанів — 335,312.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, за останні 12 місяців українська гривня зміцнилася чи не найбільше з-поміж решти валют світу, поступившись лише турецькій лірі.

НБУ гривня курс гривні