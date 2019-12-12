Уряд прийняв у держвласність 14 майнових комплексів ДПЗКУ

До сфери управління Мінекономіки передано комплекси Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), розташовані в 14 областях, які за рішенням суду вилучені з приватної власності.

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

"Згідно з рішенням уряду до сфери управління Мінекономіки передано вказані комплекси, розташовані в 14 областях, які за рішенням суду вилучені з приватної власності акціонерного товариства Державна продовольчо-зернова корпорація України та повернуті у власність держави в особі Кабінету міністрів", — сказано у повідомленні.

Прем'єрміністр Олексій Гончарук зазначив, що згадані майнові комплекси були незаконно передані місцевою владою приватним власникам.

"Рішенням суду ми їх повернули державі. Подальшу долю маємо визначати за загальними правилами реформи управління державним майном", — додав він.

Нагадаємо, за 2018 рік ДПЗКУ отримала 102,3 млн грн. прибутку.