Аліна Шишкіна закликала бізнес та асоціації долучитися до формування програми українського павільйону на EXPO 2020

Всесвітня виставка EXPO 2020 наступного року пройде у Дубай (ОАЕ), відкриється 20 жовтня 2020 року та триватиме 180 днів.Її відвідають близько 28 млн цільових візитерів-бізнесменів та потенційних покупців.

Про це розповіла Аліна Шишкіна, директор департаменту взаємодії з експортерами та просування експорту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, на круглому столі у Київській ТПП "Експортна стратегія України та інституційні механізми підтримки національного експорту", інформує БІЗНЕС.

"Виставка буде мати формат постійного шоу. Основна увага організаторів EXPO 2020 та українського павільйону приділяється змістовному наповненню програми заходів. Тому закликаю представників українського бізнесу та бізнес-асоціацій долучитися до організації тематичних заходів за галузевим регіональним та іншими принципами", – заявила Аліна Шишкіна. – Головним у національному павільйоні є не його архітектура, а змістовне його наповнення".

Безкоштовними опціями для бізнесменів-учасників виставки є площа самого павільйону та розміщення у каталозі.