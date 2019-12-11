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12
Чт., груд.
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На МСП припадає 99,98% всіх підприємств України

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В Україні малий і середній бізнес сьогодні становить 99,98% від всіх підприємства країни за кількістю, 82% – за зайнятістю та 65% – за обсягами реалізації товарів та послуг.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Офіс ефективного регулювання.

"Це – далеко не межа, якщо забезпечити бізнесу більш сприятливі умови діяльності", — наголошують в Офісі. 

Зокрема, в рамках ІІІ Національного форуму розвитку МСБ 2019: Зростаймо разом! голова BRDO Олексій Дорогань наголосив на важливості продовження діалогу щодо питань зменшення податкового тягаря на малий і середній бізнес і максимального спрощення адміністрування для бізнесу.

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Нагадаємо, ЄС планує продовжити програму підтримки МСП в Україні до 2021 року.

 

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