Слідчі провели обшуки в будинку Микитася

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з представниками Генеральної прокуратури України провели обшуки за місцем реєстрації та проживання колишнього народного депутата.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке кваліфікується за статтями: легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 млн грн (ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України), а також підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч.1 ст. 358 ККУ).

За даними слідства, у 2016 році нардеп здійснив підробку документів, зокрема договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав із громадянами. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу були внесені до декларації кандидата у народні депутата України 8-го скликання.

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"Слідством встановлено, що одна особа з числа тих, з ким укладалися договори, померла до підписання документу. Крім того, у осіб, з якими ніби то підписувалися угоди про продаж цінних паперів, відсутні нараховані доходи. Отримана у ході досудового розслідування інформація підтверджує також те, що згадані угоди не були належним чином зареєстровані", — повідомили в Бюро.

Водночас у ГПУ повідомили, що наразі вирішується питання про накладення арешту на майно, у тому числі, виявлене під час обшуку. Досудове розслідування триває.

За даними "Української правди", йдеться про експрезидента компанії "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася.

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