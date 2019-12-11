В Україні створили об'єднання маркетологів

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на Укрінформ.



"Метою функціонування організац є об'єднання зусиль професійних маркетологів щодо подальшого розвитку українського маркетингу", – сказав один зі співзасновників організації Євген Ромат.

Одним із завдань організації визначено об'єднання маркетологів регіонів і центру країни. "Хоча є такі вузли наукової діяльності як Львів, Харків, Одеса, проте розрив між регіонами і центром спостерігається все більше і більше. Ми хочемо створити систему територіальних філіалів, які б, з одного боку, налагодили координацію регіонів і центру, щоб дифузія інновацій набувала темпів. З іншого боку, взаємодія між регіональними центрами наукової економічної думки, маркетингу, зокрема, це теж дуже важливо", - зазначила співорганізатор об'єднання маркетологів України Ірина Литовченко.

Вона також наголосила, що організація об'єднуватиме не наукові установи, а фізичних осіб — представників практичного та науково-теоретичного маркетингу.

Під час презентації ще один співзасновник об'єднання, Олена Каніщенко, анонсувала створення бази даних наукових шкіл і ключових публікацій у сфері маркетингу. "Ми вбачаємо кілька сегментів аудиторії нашої організації. В першу чергу це викладачі, науковці, які на сьогоднішній день не завжди мають можливість реалізувати свої персональні амбіції. Завдання об'єднання — допомогти, підтримати, розвинути. Це буде відбуватися завдяки створенню бази даних наукових шкіл і ключових публікацій з різних напрямів маркетингу, організації міжнародних грантових проєктів, організації стажувань, підвищення кваліфікації з видачею сертифікатів", – наголосила вона.

Нагадаємо "Бізнес-Варта" трансформується в "Асоціацію Бізнес-Варта".