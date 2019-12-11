Бізнес закликає владу запустити Експортно-кредитне агентство

Про це йшлося під час круглого столу "Експортна стратегія України та інституційні механізми підтримки національного експорту", що відбувся у Київській торгово-промисловій палаті, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу КТПП.

Як зазначається, існуюча в Україні мережа інституцій з підтримки міжнародної торгівлі не спроможна забезпечити належний рівень ефективної підтримки українських експортерів. Національний експорт надалі значно поступається імпорту, станом на грудень 2019 року негативне сальдо торгового балансу склало майже $10 млрд.

Для виправлення становища підприємці та експерти напрацювали пакет пропозицій щодо нової експортної стратегії. Учасники зустрічі вирішили закликати президента України, уряд та Верховну Раду ухвалити 5-річну Стратегію соціально-економічного розвитку України. Серед головних пропозицій — запустити роботу та виділити реальне фінансування Експортно-кредитного агентства, відновити та активізувати роботу двосторонніх Міжурядових економічних комісій, створити Раду з міжнародної торгівлі, створити закордонну мережу просування експорту, відновити національну експортну логістику, розробити стратегію освоєння ринків збуту, а також захисту національного ринку від несправедливої конкуренції.

Читайте також: Ольга Трофімцева: У 2030 році Україна зможе посунути Німеччину з ТОП-3 найбільших експортерів світу

На думку учасників круглого столу, це зможе вивести український експорт на належний рівень, забезпечить приток капіталів і життєдіяльність держави в цілому. "Ми розуміємо, що тільки системна підтримка українських виробників на зовнішніх ринках має стати невід’ємною частиною цілісної співпраці влади та бізнесу з підтримки зовнішньої торгівлі. Ми маємо допомогти українським товаровиробникам розкрити свій експортний потенціал та спільно визначити, які конкретні кроки ми ще можемо зробити для реалізації Експортної стратегії", — зазначив президент Київської ТПП Микола Засульський.

У свою чергу, екс в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева зауважила, що українські експортери, особливо малі і середні, потребують експортних тренінгів з конкретною інформацією та більше В2В заходів. "Також їм потрібна нормальна і стала робота урядових інституцій. Особливо всі чекають, коли повноцінно запрацює Експортно-Кредитне Агентство", — наголосила Трофімцева.

Учасники зустрічі домовилися створити робочу групу з розробки нової редакції Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", а також звернутися до профільних Комітетів Ради з пропозицією надати своїх представників для повноцінного запуску Експортно-кредитного агентства.

Нагадаємо, Мінекономіки планувало протягом 2019 року запустити Експортно-кредитне агентство, яке буде надавати фінансову підтримку українським експортерам.