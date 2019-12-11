Уряд змінив умови реклами на радіо для банків, страхових та будівельних компаній

Кабінет міністрів скасував обов’язкове зачитування номерів та інших даних ліцензій у радіорекламі для банків, страхових та будівельних компаній з початку 2020 року.



Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Відповідну поставнову уряд ухвалив на засіданні, сьогодні, 11 грудня. "Ми скасували обов’язкове зачитування номеру та інших даних ліцензій у радіорекламі для банків, страхових та будівних компаній та для інших груп з початку наступного року", – написав міністр.

Він наголосив, що така норма вже застаріла, і в епоху інтернету в ній відпала необхідність. До того ж, вважає Дубілет, через прискорений програш слухач все одно не встигає розібрати номер ліцензії.

Водночас Дубілет наголосив, що це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватися. "Чому це можна скасувати? По-перше, це скасування не означає, що компанії без ліцензій зможуть рекламуватись. Норма, яка зобов’язує рекламні майданчики перевіряти ліцензію, залишається", – наголосив він.

За словами Дубілета, норма набере чинності з наступного року.