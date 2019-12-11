Іноземці почали більше інвестувати в агросектор України

З початку 2019 року прямі іноземні інвестиції в аграрну економіку збільшилися на 16,4% — з 461 млн до 537 млн.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, інформує БІЗНЕС.

Читайте також: В Україну почали надходити "не політично вмотивовані" інвестиції

"Внесок міжнародних інвесторів в аграрний сектор України збільшився на 16,4%. Разом із тим, темпи зростання іноземних інвестицій в галузь втричі вищі, ніж приріст по економіці в цілому", — зауважив Висоцький.

Нагадаємо, у Мінекономіки ініціюють законопроєкт про скринінг інвестицій.