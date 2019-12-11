Дослідження показало найбільш прибуткові напрямки серед оптовиків

Про це свідчать результати дослідження аналітиків YouControl, інформує БІЗНЕС.

Згідно з даними дослідження, системи для перевірки контрагентів, у 2018 році найбільше заробили компанії, які торгують твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Виручка підприємств, які працюють в цій категорії, виявилася більшою, ніж сумарно у всієї другої п’ятірки ТОПу.

Такий результат закріплюється й тим, що із ТОП-20 компаній-оптовиків 2018 року чверть торгує саме паливом. Серед них "ДТЕК Трейдінг", "Вог-Трейд", "Окко-бізнес контракт", "БНК Україна", "Нафтотрейд ресурс".

Купівля-продаж вугілля, газу та нафтопродуктів – наймасштабніший сегмент вітчизняного ринку оптової торгівлі. Продукція енергетичного сектору є основою розвитку усієї економіки. Зокрема, на вагомий обсяг виручки впливає те, що на цьому ринку компанії-посередники мають змогу встановити значну націнку на пальне, яке реалізується промисловим споживачам. Дається взнаки і те, що вийти на цей ринок має обмежене коло підприємств. Також він вирізняється адміністративною зарегульованістю тарифів на окремі види палива. Ці особливості часто сприяють формуванню монопольної ренти і як наслідок – високим показникам виручки.

На другому місці опинилася одна із улюблених категорій українського бізнесу – "Неспеціалізована оптова торгівля". А третьою в ТОПі стала реалізація зерна, необробленого тютюну, насіння і корму для тварин.

"Бронзу" зернотрейдерів легко пояснити аграрною спеціалізацією економіки України, де торгівля зерном посідає ключові позиції в структурі вітчизняного експорту. Варто зауважити, що такі аграрні "монстри", як "Кернел-Трейд" та "Нібулон", вказують саме оптову торгівлю зерном як основний вид діяльності.

Цікаво також те, що 120 млрд грн виручки в категорії "Оптова торгівля тютюновими виробами" згенерували всього 47 підприємств, серед яких лідируючі позиції займають "Тедіс Україна", "ФСМД" та ТОВ "Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна". А от 444 млрд грн для "Неспеціалізованої оптової торгівлі" заробили аж понад 18 тис. компаній. Тож, скоріш за все, вони забезпечили свої високі показники не стільки виручкою окремих крупних гравців, скільки масовістю. Хоча, варто згадати, що серед ТОП-20 оптовиків є підприємства, що успішно працюють в цій категорії: "Метінвест-СМЦ", "АДМ Юкрейн", "Статус-Трейд".

Всі компанії, котрі компанії, котрі працюють за цими напрямками, у 2018 році мали операції з експорту. Однак він займав різну частку у виручці. Якщо в торгівлі зерном та іншими агротаварами експорт згенерував основну суму виручки, то продажі тютюнових виробів, палива, комп’ютерів та програмного забезпечення (ПЗ) практично не були орієнтовані на зовнішні ринки.

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