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Гончарук сказав, про що домовився з тютюновиробниками

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Кабінет міністрів закріпив у меморандумі, підписаний з найбільшими тютюновиробниками, правила чесної гри.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем`єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС. 

"Це задекларовані правила чесної гри. Звичайно, уряд не може втручатися у роботу ринку. Ми це розуміємо. Це рамковий документ про порозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю підвищувати рівень конкурентності на цьому ринку. Тому що зараз у нас до тієї моделі, яка працює на ринку, дуже багато питань в плані конкуренції", — пояснив очільник уряду.

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Нагадаємо:

Олексій Гончарук меморандум тютюновиробники