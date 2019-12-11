Гончарук сказав, про що домовився з тютюновиробниками

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем`єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"Це задекларовані правила чесної гри. Звичайно, уряд не може втручатися у роботу ринку. Ми це розуміємо. Це рамковий документ про порозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю підвищувати рівень конкурентності на цьому ринку. Тому що зараз у нас до тієї моделі, яка працює на ринку, дуже багато питань в плані конкуренції", — пояснив очільник уряду.

Читайте також:

British American Tobacco про тютюновий скандал: Україна повертається до ручного керування економікою

Нагадаємо: