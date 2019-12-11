Гончарук сказав, про що домовився з тютюновиробниками

Кабінет міністрів закріпив у меморандумі, підписаний з найбільшими тютюновиробниками, правила чесної гри.
Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем`єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.
"Це задекларовані правила чесної гри. Звичайно, уряд не може втручатися у роботу ринку. Ми це розуміємо. Це рамковий документ про порозуміння, який фіксує нашу спільну добру волю підвищувати рівень конкурентності на цьому ринку. Тому що зараз у нас до тієї моделі, яка працює на ринку, дуже багато питань в плані конкуренції", — пояснив очільник уряду.
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Нагадаємо:
- 3 жовтня Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики поспішно підтримав внесену до законопроєкту №1049 поправку №8, яка не пов’язана із темою документу і фактично позбавляє підприємства тютюнової галузі права самостійно визначати ціни на тютюнові вироби, а також вводить примусовий порядок розподілу доходів від реалізації тютюнових виробів між учасниками ринку.
- 4 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1049 у другому читанні та в цілому.
- 4 жовтня Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом вилучити із законопроєкту №1049 "тютюнову" правку. Також з відповідним зверненням до президента звернулася ЄБА.
- 9 жовтня керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні заявили про можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.
- 18 жовтня British American Tobacco зупинила фабрику у Прилуках.
- 23 жовтня Кабінет міністів під час зустрічі з тютюновими компаніями підтримав скасування норми про регулювання цін на тютюновому ринку.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив з найбільшими тютюновими компаніями скандальну поправку. Вже згодом тютюновиробники заявили про відновлення виробництва.