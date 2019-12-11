Уряд запланував мінімум 5 млрд грн на дешеві кредити для бізнесу

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Фонд передали в управління Міністерству фінансів, контролювати його роботу буде Національний банк. "Прийнято рішення про передачу Фонду у повне управління Мінфіну з метою розділення функцій управління та здійснення регуляторного нагляду за діяльністю Фонду. Це дозволить уникнути конфлікту інтересів та підвищити ефективність використання коштів. Фахівці Міністерства здатні активізувати роботу Фонду та надати бізнесу країни необхідні кошти під реалістичні, корисні та прибуткові проєкти", — сказав прем’єрміністр Олексій Гончарук.

Він повідомив, що на фінансування програми доступних кредитів у наступному році уряд спільно з Нацбанком передбачили щонайменше 5 млрд грн. "Але ми хочемо подивитися, як піде, яка кількість адекватних заявок до нас надійде. Якщо попит буде значно перевищувати цю суму, то ми бачимо інструменти, щоб забезпечити це додатковими ресурсами", — сказав прем`єр.

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За даними уряду, засновниками Фонду є Нацбанк та уряд в особі Міністерства фінансів. Раніше 50% статутного капіталу Фонду належали Кабміну, решта 50% — НБУ.

"Після ухвалення депутатами закону про "спліт" НБУ відповідно отримав повноваження з регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ, до яких належить Німецько-український фонд, і не може одночасно виступати його власником", — додали в Кабміні

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