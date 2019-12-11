"Інтергал-Буд" очікує від акціонерів "Укрбуду" гарантій щодо добудови об`єктів

Компанія "Інтергал-Буд" заявляє, що знаходиться в процесі переговорів щодо заходу на будівельні майданчики "Укрбуду", але остаточного рішення щодо добудови об`єктів ще не ухвалено.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу "Інтергал-Буду".
У компанії зазначили, що очікують з боку акціонерів "Укрбуду" вирішення наступних питань:
1) Отримання офіційного документу від державних структур, який підтвердить сприяння новому інвестору і гарантує безперешкодну роботу щодо добудов об'єктів "Укрбуду".
2) Отримання підтримки від КМДА в частині оформлення дозвільної документації, якої бракує та отримання технічних умов для підключення об'єктів корпорації до інженерних мереж.
3) У разі виконання п.1, п.2 — надання звітності і даних для аудиту, який повинен підтвердити раніше надану інформацію з технічного та фінансового станів об'єктів Укрбуд, а також юридичний статус володіння об'єктами (для підтвердження можливості їх передачі новому інвестору).
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"Ми підтверджуємо серйозність своїх намірів у цьому питанні, але беручи на себе цей ризик і відповідальність хочемо бути впевнені, що акціонери "Укрбуду" доклали максимум зусиль для отримання державної підтримки у вирішенні цієї проблеми", — наголошують в "Інтергал-Буді".
Нагадаємо:
- 19 вересня 2019 року генеральний директор компанії "УкрбудДевелопмент" Олег Майборода повідомив, що екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась вийшов з будівельного бізнесу.
- 27 вересня CEO SAGA Development Андрій Вавриш заявив, що компанія не розглядає можливості поглинання "Корпорації "Укрбуд", злиття з нею або реалізацію спільних проєктів.
- 8 жовтня в Youcontrol повідомили, що частки в "Укрбуд Девелопмент" придбали топ-менеджер маловідомої компанії Євген Дікін та фермер Василь Польовий.
- На початку листопада радник мера Києва Віталія Кличка Маским Бахматов запевнив, що "Укрбуду" не загрожує банкрутство, оскільки туди зайшов новий інвестор.
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Інвестори, які придбали житло у 26 житлових комплексах Києва, що будуються під егідою "Укрбуду", звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням посприяти у вирішенні ситуації з призупиненням будівництва об`єктів.
- 5 грудня екскерівник корпорації "Укрбуд" Максим Микитась заявив, що корпорацію продали рестораторові Дмитру Федотенкову. Він збирається звернутися до правоохоронних органів, щоб повернути контроль над компанією.
- 5 грудня директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявив, що компанія "Укрбуд" передає усі недобудовані проєкти "Інтергал-Буду".
- У Кабміні запевнили вкладників "Укрбуду", що знайдуть механізм вирішення ситуації.