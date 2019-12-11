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12
Чт., груд.
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"Інтергал-Буд" очікує від акціонерів "Укрбуду" гарантій щодо добудови об`єктів

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Компанія "Інтергал-Буд" заявляє, що знаходиться в процесі переговорів щодо заходу на будівельні майданчики "Укрбуду", але остаточного рішення щодо добудови об`єктів ще не ухвалено.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу "Інтергал-Буду".

У компанії зазначили, що очікують з боку акціонерів "Укрбуду" вирішення наступних питань:

1) Отримання офіційного документу від державних структур, який підтвердить сприяння новому інвестору і гарантує безперешкодну роботу щодо добудов об'єктів "Укрбуду".

2) Отримання підтримки від КМДА в частині оформлення дозвільної документації, якої бракує та отримання технічних умов для підключення об'єктів корпорації до інженерних мереж.

3) У разі виконання п.1, п.2 — надання звітності і даних для аудиту, який повинен підтвердити раніше надану інформацію з технічного та фінансового станів об'єктів Укрбуд, а також юридичний статус володіння об'єктами (для підтвердження можливості їх передачі новому інвестору).

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"Ми підтверджуємо серйозність своїх намірів у цьому питанні, але беручи на себе цей ризик і відповідальність хочемо бути впевнені, що акціонери "Укрбуду" доклали максимум зусиль для отримання державної підтримки у вирішенні цієї проблеми", — наголошують в "Інтергал-Буді".

Нагадаємо:

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